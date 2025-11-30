參拜褒忠聚保宮 賴清德談中國威脅：最需要正是對國家忠誠與忠心

賴清德總統今天(30日)上午前往雲林虎尾褒忠鄉聚保宮參拜，祈求國泰民安。賴總統稱許「褒忠」鄉名字名取得好，特別是當台灣面對中國威脅時，更要強調對台灣忠誠與忠心，相信只要大家團結，台灣就會越來越好。

賴清德總統上午到雲林縣褒忠鄉聚保宮參拜，陪同者包括民進黨秘書長徐國勇、民進黨雲林縣立委劉建國與前立委蘇治芬。廟方人員與地方民眾也熱情迎接總統到來。

總統感謝褒忠鄉親支持民進黨每次選舉，聚保宮是當地信仰中心，也是精神凝聚的力量，不僅保佑褒忠鄉，更庇佑全台善男信女。他此次特別到聚保宮，也是為了表彰主祀蕭府太傅。

此外，今年接連多個颱風侵襲，全台各地受到不同程度影響，賴總統也希望藉此次參拜，祈求國泰民安、風調雨順。

總統進一步說，他此行也將前往虎尾主持台大分院擴建工程的動土典禮，該案經費超過百億元，劉建國與蘇治芬在推動過程中出力甚多；另外，在他擔任副總統期間，劉建國也曾帶著癌症病友團體向他陳情，爭取設置「百億癌症新藥基金」，為病友權益奔走，他上任後也已推動相關政策。至於虎尾鄉親盼望設立虎尾產業園區的訴求，賴清德也正面回應，「大家一起來推動」。

聽到劉建國形容褒忠鄉是雲林縣最小的行政區但有最大的志氣，賴總統認為應該發揚此一精神，並稱讚「褒忠」名字取得好，尤其台灣正面對中國威脅，更需強調對台灣的忠誠與忠心。賴總統：『(台語原音)既然褒忠這麽團結，而且名字取得好，台灣特別是面對中國威脅的時後，我們更加要強調對台灣的忠誠，對國家的忠心，大家說不對對？所以我們要發揮「褒忠」團結的精神。「褒忠」表揚忠心，所以我們台灣如果團結，台灣就會越來越好。』

總統最後感謝鄉親支持，並祝福大家身體健康、事業成功、家庭美滿幸福。(編輯：宋皖媛)