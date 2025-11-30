參拜褒忠聚保宮 賴清德：台灣正面對中國威脅 更需要發揮「褒忠」精神

記者盧素梅／台北報導

賴清德總統今（30）日上午前往雲林虎尾褒忠鄉聚保宮參拜，祈求國泰民安。賴清德稱許「褒忠」鄉名字名取得好，尤其台灣正面對中國威脅，更要強調對台灣的忠誠、對國家的忠心，發揮「褒忠」的精神，只要團結，台灣一定可以越來越好。

賴清德上午到雲林縣褒忠鄉聚保宮參拜，陪同者包括民進黨秘書長徐國勇、民進黨雲林縣立委劉建國與前立委蘇治芬。廟方人員與地方民眾也熱情迎接總統到來。

賴清德致詞時表示，今天很高興來到「褒忠聚保宮」參拜，主要是感謝蕭府太傅坐鎮褒忠鄉，保境佑民，也感謝鄉親一直以來的支持。聚保宮香火延續已超過200餘年，是地方的信仰中心，也保佑所有善男信女。因此特別代表全國人民前來獻匾，表彰蕭府太傅神威顯赫，並祈求保佑臺灣國泰民安、風調雨順，地方四時無災、八節有慶。

廣告 廣告

賴清德今（30）日總統前往「褒忠聚保宮」參香祈福。（圖／總統府提供）

賴清德同時表示，感謝劉建國及蘇治芬長期參與民主運動，並致力推動台大醫院雲林分院虎尾醫院大樓新建工程，該工程總經費共129億元，以及將設立高齡醫學研究中心，未來將是雲林很重要的建設。

賴清德提到，劉建國長期在立法院社會福利及衛生環境委員會，也曾為癌症病友團體至總統府拜會，希望政府可以設立百億基金，幫助經濟弱勢無法負擔自費藥物的病友。另外，稍早劉建國提出成立精密工業區的想法，以及地方基礎建設、「長照3.0」、「0-6歲國家一起養」及提升學校教育等政策，政府也會持續推動。

賴清德指出，褒忠鄉是雲林縣最小的行政區，但是有最大的志氣，因為大家都很團結努力，他認為大家應該發揚此一精神。賴清德並稱讚「褒忠」名字取得好，尤其台灣正面對中國威脅，更要強調對台灣的忠誠、對國家的忠心，發揮「褒忠」的精神，只要團結，台灣一定可以越來越好。

更多三立新聞網報導

怒了！胡采蘋重轟：馬英九總統就是台灣有史以來最無恥無能的總統

美前官員：台軍費朝5%邁進合理 採購訓練同樣關鍵

陳揮文告別19年《飛碟晚餐》 王定宇：他批鄭麗文就突然「被離職」

賴清德問學生未來夢想 高中生大喊：當總統！

