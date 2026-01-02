參演南大教習劇場 國中生體驗生命教育

安南國中同學在南大戲劇系帶領下，以鼓勵靜像回應喬凡尼的成長抉擇。（南大提供）

記者陳治交∕台南報導

國立台南大學戲劇創作與應用學系師生將「教習劇場」作品《星星的影子》帶進安南國中，透過互動演出形式，引導中學生在戲劇情境中思考家庭責任、個人夢想與成長抉擇等切身議題。

《星星的影子》改編自日本作家宮澤賢治經典作品《銀河鐵道之夜》，劇組取材原著前半部，轉化為貼近國中生生活經驗的校園故事。時刻主角喬凡尼是一名承受多重壓力的少年，必須在課業表現、打工維持家計、照顧生病的母親，以及參與學校銀河祭彩排等責任之間不斷拉扯。

南大戲劇系這次展演有別於傳統戲劇演出，採行教習劇場，國中生不再只是坐在台下的觀眾，而是成為故事的參與者與決策者。在演出中，安南國中學生以「銀河祭參與者」的身分進入劇場，透過「牆上角色」與「心情靜像」等互動技巧，讓學生在劇場空間中練習表達想法、傾聽他人觀點，逐步培養同理心與價值判斷能力。

安南國中校長薛英表示，教習劇場讓學生不只是觀看表演，而是真正走入故事、參與思考，對於學生在情緒理解、價值判斷與同理心培養上，具有深遠且難以量化的教育意義。

《星星的影子》不僅為安南國中學生帶來難得的生命教育體驗，也為台南大學戲劇系學生提供實踐專業所學的舞台，為校園藝術教育與生命教育的結合，開啟值得期待的新方向。