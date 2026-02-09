參演《世紀血案》遭炎上！Junior、夏語心挨轟神隱 發文道歉呼籲停止製作

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

電影《世紀血案》近期因未得到授權就將林宅血案改編的風波持續延燒，日前製作單位與部分演員已經陸續發聲道歉。其中就有網友發現原定出席殺青記者會的Junior、夏語心臨時缺席，而在該片遭到炎上後，兩人也沒有發聲，因此遭到部分網友批評神隱，而8日他們於社群發文道歉了。

Junior、夏語心發文道歉了。（圖／翻攝Junior、夏語心臉書）

Junior昨（8）日晚上發文道歉，坦言自己確實不夠謹慎，「劇組們都有來來回回跟本尊討論以及徵求同意，因此多年下來，我疏忽了。我以為這些事情理所當然，在合約上製作方也明確寫著拍攝已獲得合法授權，然而我卻並未進一步的查證。」至於為何不去了解導演的背景，他也解釋，自己身在這個行業，不是每個人都覺得自己有權利過問，「也並不是每個問題都一定會有正確答案，更遑論該去想到要去搞清楚劇組的親戚背景。」

最後，Junior再度向康寧祥先生、林義雄先生、林義雄先生的家屬以及此事件相關人士道歉，同時呼籲製作方，「停止電影後製行為，並在取得當事人認可之前不得繼續。即便最後上映了，我不會選擇進戲院看這部電影，這次，我會做出正確的選擇。」

至於夏語心文章開頭，先向林義雄先生、方素敏女士、林奐均女士、田秋堇女士以及每一位相關人士與受難者和家屬道歉，也為自己未主動求證、對歷史案件了解不足表達歉意，「造成了此次風波，我非常遺憾。再次向林義雄先生及其家屬、每位受難者及其家屬、林宅事件所有相關人士道歉。」隨後表示未來自己將不再參與電影的後續，「帶著此次教訓謹慎的面對每一份工作，對不起。」





