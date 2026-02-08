參演《世紀血案》Junior、夏語心道歉 坦承「未盡查證」呼籲電影停止後製

Junior、夏語心為參演《世紀血案》道歉。 圖：翻攝自Junior 韓宜邦、夏語心Facebook

電影《世紀血案》未獲授權爭議持續延燒，參演的藝人Junior與夏語心先前神隱挨轟，今（8）日終於在社群平台接連發聲致歉，坦承未盡查證責任，並公開表態切割作品。

Junior表示，當初基於對角色的使命感接演，且合約明載「已獲得合法授權」，因此未再深入查證。他直言，長久以來習慣相信劇組與合約，這次顯然不夠謹慎，並強調「歷史不能被扭曲、不能被篡改，這是每個人都該有的共識」。他進一步呼籲製片方即刻停止電影後製，在取得當事人認可前不得繼續，並表明若電影上映，自己絕不進戲院觀看。

面對外界質疑，Junior也反省指出，影視圈並非每個人都認為有權過問導演背景、資金來源等細節，但這次事件讓他體認到，這正是演員應有的責任，「我無法卸責」，並向因電影再度被撕裂傷口的相關人士致歉，承諾未來將更加謹慎。

夏語心同樣發文道歉，坦言自己對歷史案件理解不足、思慮不周，在未求證劇組是否取得同意的情況下客串演出，已對相關人士造成無法彌補的傷害。她鄭重向林義雄先生及其家屬、所有受難者與相關人士致歉，並表示將不再參與電影任何後續事宜，帶著這次教訓面對未來每一份工作。

夏語心 針對參演《世紀血案》爭議在臉書道歉，坦言未查證授權即客串演出，向相關當事人與家屬致歉。 圖:翻攝自夏語心臉書