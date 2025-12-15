參照日本經驗 陳駿季：台灣廚餘轉型飼料化力拚3年內做到

農業部長陳駿季表示，已成立專案團隊推動廚餘飼料化，將參考日本環保飼料（EcoFeed）模式，透過公私協力方式加速轉型，預計3年內達成廚餘飼料化目標。此政策源於非洲豬瘟爆發後，農業部公告全面禁止廚餘餵豬，各界積極思考廚餘資源化處理的解決方案。

農業部長陳駿季。（圖／中天新聞）

民進黨立委邱志偉指出，政府至今仍未系統性地解決廚餘本身的風險，應參照日本的成功經驗，重建廚餘再利用與去化的整體架構。他表示，台灣對入境旅客行李採取高度管制，而日本入境旅客數量約為台灣的數倍，卻未進行大規模行李檢疫，關鍵差異在於廚餘去化的制度設計。日本廚餘並不會直接流入養豬體系，而是經過嚴格的飼料化與封閉式處理後再利用，大幅降低病原風險，因此不需在邊境投入大量人力查緝。

廣告 廣告

民進黨立委邱志偉。（圖／中天新聞）

民進黨立委陳亭妃提到，廚餘不只要思考去化，也應設法源頭減量，推廣使用「家戶及社區型廚餘乾燥機」正是解決方案之一。此方式能有效降低家戶端廚餘含水量與病原風險，減輕後端去化負荷。她指出，全國僅2縣市有補助購置設備，分別為雲林縣5000元、屏東縣6000元，呼籲環境部研擬透過中央補助方式,協助民眾、社區購買廚餘乾燥機。

民進黨立委陳亭妃。（圖／中天新聞）

陳駿季回應，農業部將參考日本Eco Feed經驗，使用來源穩定及單純的料源類別，積極開發適合國內使用之廚餘飼料化產品。他說明,將同步協助現行之共同蒸煮場所朝「堆肥化、能源化及飼料化」轉型發展，目前已成立專案小組，期盼能透過公私協力、參照日本經驗的方式，加速國內發展速度。

環境部次長沈志修補充，家戶廚餘乾燥機的補助仍需要內部討論，不過即便未進行補貼，民眾透過乾燥機將廚餘8成水分去除，後續的處理費用自然也會下降，達成相輔相成的經濟效益。

延伸閱讀

綠台南初選倒數！黃偉哲力挺林俊憲接棒「延續賴清德理念」

陳亭妃拋台南市長新政見 承諾設青年局擁獨立預算

綠營台南初選陳亭妃穩居優勢 謝寒冰：「他」很難突破