參照美軍成立「前進外科小組」 一小時內挺進前線爭取黃金時間

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕國防部軍醫局近年比照美軍標準成立「前進外科小組」，除了戰爭時期扮演前線官兵後盾，也曾於花蓮馬太鞍溪溢流時挺進災區協助。國軍媒體《軍聞社》今日特別介紹這批軍醫新血，平時部署於三總等軍事醫療機構，由檢傷、手術、術後恢復與行政組等4個高專業化功能小組通力合作，可於事發後一小時內進入最前線，提供官兵、民眾最即時救援。

《軍聞社》今日報導指，國防部軍醫局參考美軍標準建置「前進外科小組(Forward Resuscitative and Surgical Detachment, FRSD)」，主要是為因應未來戰場前線或重大災害發生時，對重傷患急救能量的迫切需求。從去年開始整備的FRSD，目標不僅限於戰時，更在於重大災害發生時，能在黃金1小時內進入最前線，為官兵與民眾提供最即時的救援。

據報導，各個作戰區指揮官可依實際狀況派遣，並結合傷患後送管制站或醫療站等二級衛勤單位開設，有效爭取重傷官兵與民眾黃金救護時間，大幅提升國軍在應變突發狀況時的醫療支援能力。

FRSD建置核心目標是解決遠端或交通受阻區域，重傷患無法即時後送所衍生的救護困境。因此，這批人部署於三軍總醫院、國軍高雄、台中、桃園、花蓮總醫院等軍事醫療機構，各分院組別可視任務需求，每組編制10人。該小組將在前推部署至二級衛勤站點，對傷患施行緊急手術，暫時穩定生命徵象，為後續運送至後方醫療機構爭取寶貴時效。

根據報導，FRSD由4個高度專業化的功能小組緊密協同作業，第一是由急診醫師與護理師組成的檢傷分類組，負責快速控制出血、低血壓復甦、快速輸血、低體溫預防處置與術後照護等5項復甦作業；第二則是由外科、骨科及麻醉專家組成的手術組，專責執行開顱減壓、剖腹探查、開胸止血、骨折外固定置放、血管分流手術、截肢、筋膜切開術、心包膜填塞減壓等8項手術作業。

該文敘述，第三是由重症護理師組成的術後恢復組，負責進行術後重症照護與生命支持；而最後行政組則負責後勤補給、通信協調與指揮，確保小組在前線的持續運作能力。

另外，所有FRSD成員除了必須具備核生化防護(CBRNE)等基礎戰場生存技能外，檢傷組人員須掌握如REBOA(主動脈球囊阻斷術)等高階復甦技術；手術組人員則必須通過ASSET(高級外傷探查手術技術)等高難度訓練，強化其在極端環境下的手術技能。

