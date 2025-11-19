參眾兩院高票通過！川普承諾簽署《透明法案》 艾普斯坦檔案將公開

美國國會參眾兩院已批准《艾普斯坦檔案透明法案》（Epstein Files Transparency Act），該法案將強制司法部公開與性犯罪者傑佛瑞·艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的文件。眾議院預計於19日將法案正式送交參議院，隨後將立即送至川普總統辦公桌等待簽署。川普總統已表明將簽署此法案，這意味著艾普斯坦相關檔案將在法案生效後30天內公開。

美國參眾兩院已批准《艾普斯坦檔案透明法案》，等川普簽署後，相關文件將在近日公開。（圖／美聯社）

該法案在眾議院以427票贊成、1票反對的壓倒性多數獲得通過，並在參議院獲得一致同意。法案要求司法部公開與艾普斯坦及其同謀吉斯萊恩·麥克斯韋（Ghislaine Maxwell）有關的檔案，但受害者的個人資訊和其他敏感資料將被排除在外。

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）提出一致同意請求，確保一旦眾議院將法案提交參議院，參議院將立即通過並送交總統簽署。

值得注意的是，川普本週稍早突然改變了對該法案的立場，放棄了先前的反對態度。這個轉變使得眾議院共和黨人在數月的拖延後終於可以投票支持該法案通過。儘管共和黨議員最終表示支持，但他們仍譴責這次投票是一場作秀，認為民主黨人尋求這些文件是為了攻擊總統。

