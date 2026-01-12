參考國外設吸菸區全面分流！蔣萬安推「無菸城市」：原則禁止、例外開放

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北市公共空間吸菸問題長年引發市民關注，市府也持續尋求兼顧健康與使用秩序的解方。台北市長蔣萬安今（12）日明確表態，市府將推動「台北無菸城市」政策，效仿日本東京模式，預計於年底前提出具體方案，未來將以「原則禁止、例外開放」為核心方向，盡量參考國際作法，透過設置集中式吸菸區或吸菸室，引導吸菸行為集中管理，最終目標是打造更友善、乾淨且永續的城市公共環境。

蔣萬安宣佈將要把台北打造成「無菸城市」。（圖／鄧宇婷攝）

蔣萬安上午前往士林區出席「市長與里長有約」座談活動，會前受訪時說明，「看到東京他們做得非常的成功」，過去我們用「劃設禁菸區」的思維，「但同樣的也會造成吸菸者到巷弄來吸菸，而造成二手菸或是煙蒂的問題」。

廣告 廣告

蔣萬安表示參考國外城市的做法，是希望能夠改變思維，也就是「原則禁止、例外開放」，可能參考像國外的做法，來「設置吸菸區或吸菸室，但其他區域我們都希望能夠打造全市無煙的環境，希望能夠做到讓吸菸者跟非吸菸者分流，打造友善的公共環境」。

為因應新型菸品帶來的問題，台北市政府已啟動《台北市新興菸品管理自治條例》，明定高中職以下校園周邊50公尺範圍內，不得販售或陳列加熱菸。除法規面強化控管外，市府也在部分禁菸場域導入AI智慧辨識系統，透過即時廣播提醒勸導違規行為，並同步將影像回傳給管理單位，以科技輔助方式提升稽查與執法效能。

更多FTNN新聞網報導

TPASS補助卡關！蔣萬安舉陳水扁唐飛組閣 喊話賴清德坐下來談

北北基桃會商TPASS因應 蔣萬安保證服務不中斷、喊話行政院

輝達總部建築設計由姚仁喜操刀！黃仁勳簽約行程含士林夜市小吃、拜土地公 李四川：1月底前跑完程序

