參考資料？作家驚北捷恐攻地點「幾乎一樣」 漫畫內容曝

台北車站、捷運中山站19日下午5點多發生隨機攻擊事件，導致4死9傷。林煒凱攝

台北車站、捷運中山站19日下午5點多發生隨機攻擊事件，嫌犯張文先是於台北車站M7出口處丟擲煙霧彈，隨後返回中山站再投擲煙霧彈並持長刀隨機砍人，導致4死9傷；對此知名作家梁紹先就在社群發文，指出其犯案地點與過去創作的漫畫《燃燒的西太平洋》第一集中爆炸位置相同，巧合令人發毛。

作家梁紹先19日在社群指出，張文投擲煙霧彈的地點與《燃燒的西太平洋》第一集中爆炸位置「幾乎一模一樣」，梁紹先指出，首先漫畫中是在地面上爆炸，本次事發於地下；而漫畫爆炸的畫面位於台北車站從M7出口望向M8出口的地面上，介於M3出口至M8出口軸線上，較接近M8的位置，張文煙霧彈投擲的地點是正好介於M3出口至M8出口軸的線上，較接近M8的位置。

作家梁紹先發現張文犯案地點與其創作漫畫相同。圖／翻攝自臉書粉專LSS毛球

梁紹先表示，其實M7至M3地下區域人潮較少，「適合作恐攻的準備」，準備好發動恐攻的物品後，就可以馬上到人多的地方發動；而台北車站人潮最多的地方也就是「北車捷運站淡水線與板南線交會的位置」，也因此以其作為考量進行漫畫繪製。

張文犯案引爆地點與漫畫中相同，消息一出網友震驚「看來他也是有做功課的不是盲目的鬧事」、「原來參考資料是這邊」、「老師你真的是預言家耶」、「等一下，意思是我們已經開始演第一集了？」巧合感到毛骨悚然，還有網友盼「改畫股票的漫畫」，擔憂「如果查到他有買老師的書來看到話不就」、「老師我真的擔心您某一天會被時空管理局找去問話」引發關注。

