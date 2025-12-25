參考「川普帳戶」推新策 鄭麗文：美國孩子有的台灣孩子也不能少

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（25）日召開聯合記者會，宣布推動「台灣未來帳戶」政策，由政府為12歲以下孩童帳戶先存入5萬元基金，且每年再存入1萬元。鄭麗文表示，看到美國總統川普推出「川普帳戶」的新創政策，認為美國孩子有的，台灣孩子也不能少，呼籲總統賴清德與行政院長卓榮泰不要因為是在野黨提的就不執行。

國民黨立委鄭麗文。

鄭麗文指出，早在2015年，英國已有類似投資未來公民的相關法案《未來世代福祉法》（Well-being of Future Generations Act），此外新加坡、以色列等國家也都思考過類似政策。她強調，今天適逢行憲紀念日，國民黨與民眾黨的總召日前正式宣布要進行史無前例的彈劾總統案，因為國家領導人率先破壞憲政、踐踏民主、藐視國會。

鄭麗文表示，《中華民國憲法》非常核心的價值就是重視民生，打造平等、均富的社會。國民黨與民眾黨捍衛民主，在生活當中實踐《中華民國憲法》的核心價值跟精神，就是保護憲政最正確、最積極的作為。她批評，賴總統上任以來不到兩年，國家社會每天陷入無謂的空轉內耗，更嚴重的內鬥。身為在野黨，面對來自國家機器無情的摧毀、團滅式的追殺，保護自己的同時不會忘記最重要的使命是保護台灣得來不易的民主憲政，照顧所有人民的生活福祉，也必須為未來的孩子鋪好一條康莊大道。

美國總統川普推出「川普帳戶」 挹注 新生兒。

鄭麗文強調，執政黨每天鬧事，但在野黨必須認真做事，不能讓國家一直陷入無謂的空轉。在全面防衛民主之際，國民黨也花很多心力實踐對台灣社會的承諾，積極提出福國利民、推動台灣社會成長的關鍵性法案。她表示，「台灣未來帳戶」是在野共同推動國家級的戰略工程，在國民黨智庫副董事長陳冲的協助下進行多次深度討論，也感謝兩黨智庫在上次「藍白會」之後積極對接，進行多次會議全面性討論如何提出進步的福國利民法案。

鄭麗文說明，兩黨智庫、主席及幕僚皆已深度討論，她與國民黨不分區立委討論時大家集思廣益都非常期待。目前條例草案已經擬定，接下來兩黨黨團會進行更專業、完整的討論，未來將由兩黨在立法院積極推動，召開公聽會、集思廣益。她表示，在政局動盪不安、朝野對立的時刻，台灣有非常多重大問題等著政府解決，非常憂心時間不站在台灣這邊，這些重大國安問題若不能理性面對並提出對策與作法，將會遺留給孩子龐大的債務，不只是金錢債務而已，相關的重大政策已刻不容緩。

鄭麗文呼應黃國昌，希望這項政策是沒有顏色、不分黨派的，是為台灣共同未來思考的大方針。她呼籲政府也能積極參與，不要「為反對而反對」，不要像過去一年多因為是在野黨提出的就尖酸刻薄、處處刁難抵制。她再次呼籲賴清德總統與卓榮泰院長，不要因為是在野黨提的就不核定、不執行，國家機器不能空轉，未來兩黨也會繼續推動更多福國利民的國家政策。

