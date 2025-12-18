參與危害組織 政院：不是參加就有罪

行政院會18日通過《國安法》修法，增訂參與組織之不法態樣，並將「發展組織罪」構成要件，由「意圖危害國家安全或社會安定」之構成要件，修正為「足以生危害」，以適度調整並明確化構成要件門檻。行政院政務委員林明昕強調，如何判斷採取相關部會如法務部、陸委會等會商後再做決定，不是只要參加組織就會被罰。

根據修正草案，參與危害國安組織，最高可處5年以下有期徒刑。林明昕表示，足以生危害國家安全或社會安定部分，如果光是參與組織，不見得成立罪名，要到有足以生危害於國家安全或社會安定，判斷會相對更嚴謹，而不是馬上參加就馬上有。

至於什麼叫國家安全、社會安定？他說，這要個案判斷，沒辦法說怎樣就怎樣，這是要由法官判斷的。通常這類情況是個案累積，形成類型化，之後讓不確定性的法律概念慢慢集中。

此外，除了現役軍人之外，退休軍公教若危害國安，現行相關剝奪給與的規定要等到判決有罪確定後才能執行，考量審判程序耗時，導致後續追繳困難，本次修法擴大適用範圍，只要一審判決有罪，就只能領半數的月退俸；領有撫恤金、遺屬年金的遺族也適用新規定。

為確保處分一致性，退輔會也提出《國軍退除役官兵輔導條例》配套修正，退除役官兵如果因違反「服役條例」或「兩岸條例」等法律遭裁處「停止」領受全部或部分退伍給與期間，須同步停止《輔導條例》所有權益。而針對「無月退給與」的對象，若遭權責機關裁處罰鍰，按罰鍰數額停止輔導權益1年以上5年以下。

退輔會就養養護處長陳相寶強調，此草案兼顧立法意旨、比例原則與國家安全，具制度完善、提醒與預防功能，不僅保障忠誠官兵權益，更防範滲透風險。