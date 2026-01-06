參與台美成長潛力 野村成長傘型基金1/12開募

【記者柯安聰台北報導】2026年全球經濟持續成長步調，加上AI需求強勁，股市投資前景亮眼，想要把握最佳的成長機會，美國與台灣股市絕對不可或缺。野村投信全新推出野村成長傘型基金，包括聚焦美國成長的野村美國增長股票ETF組合基金，以及連結00935 ETF的野村臺灣創新科技50ETF連結基金，讓投資人得以同時掌握美、台股票ETF的成長契機。野村成長傘型基金預計自2026年1月12日起募集，成立後第1年將由保管銀行第一銀行獨家銷售。



野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文表示，OPEN AI自2022年底推出以來已經超過3年，這段期間AI的需求強勁，美股與台股的出色表現更是與AI的發展息息相關。由於AI的發展趨勢仍在初期階段，除了企業積極投入資源發展AI，各國政府也加入戰局以提升競爭力，中長期而言股市仍有極佳的成長機會，對於投資人來說，受惠AI成長最多的美股與台股是投資組合中的必備核心資產。野村成長傘型基金即藉由布局美、台ETF，助投資人攀向成長新高度。



張繼文指出，野村美國增長股票ETF組合基金預計將以英、美掛牌的ETF為主，具有四大特色：第一個特色是成長為主、價值為輔，預計資產配置中成長股佔50~70%，價值股佔20~40%，不錯過美股長線增值潛力。第二個特色是匯聚ETF精華，布局一籃子ETF掌握風格主題的輪動，不僅投資範圍廣、靈活度高，也更能分散風險。第三個特色是野村投信投資團隊的主動式管理，整合跨部門資源、精銳出擊。最後則是基金會視市況需要、彈性布局黃金ETF與比特幣ETF，兩者加總的佔比為0~10%，給予投資組合更強的推進力。基於美國經濟展望正向，基金的投組配置將相對積極。此外，選擇ETF組合基金的方式參與美股，不僅有累積/配息級別可供挑選，資本利得也是免稅，配息則計入海外所得，以最低稅負制計算稅額，相較於直接投資境外美股ETF，絕大多數為累積級別外，資本利得亦須計入海外所得，以最低稅負制計算。







圖：野村投信6日舉辦野村成長傘型基金產品發表會，由總經理黃宏治(左3)與保管銀行長官第一銀行甘美珠副總經理(居中)、林振明理財業務處處長(右3)、莊淑娟信託處處長(右2)以及野村投信長官們共同出席。



台股方面，則是選擇備受市場關注的市值型ETF，野村臺灣創新科技50ETF連結基金所連結標的為2023年11月1日掛牌上市的野村臺灣創新科技50ETF，股票代碼為00935。目前00935規模已逾新台幣120億元，自成立以來規模成長超過10倍，這檔ETF同時也是2025年9月18日於東京證交所掛牌的NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index Exchange Traded Fund(東證所代碼：412A)所連結的標的，在日本掛牌以來規模也成長超過6倍，表現十分吸睛。



00935野村臺灣創新科技50ETF追蹤指數為臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數，精選符合FactSet定義之11+N項創新科技趨勢之標的，且具備獨家「研發指標」以篩選研發費用佔比較高之企業。在AI發展初期階段，重視研發的企業越有機會參與這波成長的浪潮，00935自2023年10月23日成立以來歷經市場多空考驗，迄今淨值未曾跌破發行價。



張繼文指出，野村臺灣創新科技50ETF連結基金提供累積與配息級別，連結的00935則是半年配(每年4、10月)，股利收入須繳納所得稅與二代健保補充保費，有稅賦考量的投資人可以選擇野村臺灣創新科技50ETF連結基金的累積級別，累積級別的股利將滾入再投資，投資人無需負擔股利收入的相關稅負，中長期投資有可能享複利成長機會。（自立電子報2026/1/6）