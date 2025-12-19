參與夜店大亂鬥！副所長兒暴走非首例 酒客被打破頭住進加護病房

記者楊忠翰／台北報導

福德街派出所副所長古志銘獲30萬元交保，小兒子暴走搶奪記者手機。（圖／翻攝畫面）

連一鮑魚前老闆鍾文智，先前因炒股案被判18年徒刑，他卻在友人協助下潛逃中國，檢調查出3名派出所副所長涉案，18日發動搜索行動，並約談前後3任的福德街派出所副所長李俊良、古志銘及梁思強，19日清晨古志銘獲30萬元交保，不過當他準備離去時，小兒子竟上前搶記者手機；據了解，2022年初，古志銘兒子曾前往夜店狂歡，並參與酒客鬥毆事件，還將對方人馬打到顱內出血，囂張行徑可見一斑。

據了解，今天清晨時分，副所長古志銘獲30萬元交保，並限制出境出海，當他準備離開北檢時，小兒子古鈞宇疑因不滿記者拍攝，先伸手阻擋鏡頭，再奮力推擠該名記者，甚至試圖搶奪對方手機，雙方爆發激烈拉扯，場面一度失控。

廣告 廣告

法警見狀立刻高聲喝止，記者則狂喊：「你幹嘛？你幹嘛？」最後在法警介入下，雙方才得以隔開，古志銘也跟著制止兒子，古鈞宇才悻悻然舉起手，示意自己不再動手，並在親友陪同下離去。

據了解，古鈞宇前科累累，連身為副所長的父親都頭痛不已，2022年1月6日凌晨3時許，古鈞宇偕竹聯幫白姓成員、鄒姓成員等10人前往信義區夜店狂歡，席間眾人認為隔壁桌林男、曾男及陳男出言挑釁，雙方當場大打出手，10人持酒瓶痛毆對方，3人很快被打趴在地，曾姓男子還被打到顱內出血，一度住進加護病房觀察，其餘2人也是全身多處撕裂傷。

信義分局獲報後不敢大意，隨即出動33名警力控制場面，並協助3名傷者送醫救治，古鈞宇、白男及鄒男等10人則被帶回派出所偵訊，全案訊後依妨害秩序及傷害等罪嫌移送法辦；檢方認為，雙方並非相約談判，而是在夜店巧遇，因此不構成妨害秩序罪要件，加上曾男等人具狀撤告，因此予以古鈞宇等人不起訴處分。

福德街派出所副所長古志銘獲30萬元交保，小兒子暴走搶奪記者手機。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

煞車失靈肇事！北市4公車進站釀追撞 尾車3乘客摔傷急送醫

幫餐酒館喬事！惡里長要求插乾股遭拒 率2幫派清場打傷股東

集體代簽！協助鮑魚大亨鍾文智落跑 北市3副所長全遭拔官

郎有情妹無意！健身教練當街偷襲情敵 女學員：我們沒交往

