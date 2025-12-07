參與感十足！ 場外「聽漏音」享受AAA韓流盛宴
高雄市 / 綜合報導
AAA頒獎典禮昨(6)日在高雄世運主場館登場，不但場內熱鬧，場外也擠滿粉絲要來「聽漏音」！大家有備而來，自備野餐墊以及自拍棒，就算無法親眼目睹也要拍下偶像的風采。
高雄世運主場館外擠滿了民眾，有人席地而坐，有人自備野餐墊，不過他們不是要來野餐，而是聚在場館外面聽漏音，買不到票進場沒關係，坐在場外，隨著音樂打節拍，一樣很有參與感，粉絲們高舉手機，無法親眼目睹，也要拍下偶像的風采，記者VS.粉絲說：「(想看誰)CORTIS。」粉絲VS.記者說：「ATEEZ(有什麼話要對他們說嗎)，他們真的很棒。」
粉絲有備而來，不只自備野餐墊，連自拍棒都出馬，高高舉起捕捉精彩瞬間，或是站成一排，尋找最佳角度表演全都錄，粉絲說：「第一次沒來見面沒關係，我們之後還有很多次機會可以見面。」粉絲熱情喊話，看來是相當有信心，工作人員說：「現場免費拿，排隊就可以，現場免費送喔。」
不只世運主場館內熱鬧，場外市集也吸引人潮，民眾左瞧瞧右看看，在涼爽天氣，用自己的方式享受南韓流行盛宴。
更多華視新聞報導
高雄週末好熱鬧！ AAA頒獎典禮.白沙屯媽都來了
AAA將登場！韓星雲集降臨高雄 粉絲湧機場接機
AAA頒獎典禮 紅毯星光熠熠.藝人搭高爾夫球車繞場
其他人也在看
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 4
AAA頒獎典禮／IU、Stray Kids奪大賞！IVE表演邀佐藤健、朴寶劍熱舞！金裕貞、惠利撒嬌挑戰萌翻全場…典禮亮點、得獎名單一次看
由韓國媒體 STARNEWS 舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮2025年AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，14:00紅毯、16:00頒獎典禮正式開始。由三立都會台、LINE TV、LINE TODAY、LINE TODAY 娛樂、LINE MUSIC 官方帳號等平台完整播出（轉播稍有延遲，請自行確認該單位播出時間）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前 ・ 37
直擊／潤娥、朴寶劍都來了！AAA接機「千人齊喊IU歡迎」這團尖叫聲超大
朴寶劍頂著中分頭清純模樣登場，更親民與現場粉絲互動，幸運粉絲簡直高興到在現場不停跳躍；IU緊接著登場，千名粉絲默契地齊聲高喊「IU、IU、IU」，展現台粉熱情。而今年爆紅的 CORTIS 一出場更是全場尖叫聲最大，其中昔在台灣求學的台泰混血成員 JAMES（趙雨凡），更是首次在台灣登台演出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
AAA頒獎／全場暴動！舒華中文高喊「我是誰」5萬人齊喊 她滿意笑了
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。稍早頒發「AAA best choice」獎項，由I-DLE舒華獲得。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2
AAA紅毯／IU壓軸登場！髮絲飄逸「美到像拍畫報」黑亮片禮服仙氣爆棚
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。紅毯於下午2點準時開始，最後由IU壓軸登場，坐上高爾夫球車繞場，髮絲隨風飄逸，美翻全場。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 8
AAA紅毯／朴寶劍來了！黑白西裝帥度破表 「全方位飯撒」粉絲瞬間淪陷
年度亞洲娛樂盛典《Asia Artist Awards》（AAA）今（6）日在高雄國家體育場熱鬧登場，眾星在紅毯陸續亮相，其中最令人期待的，就是以頒獎嘉賓身分抵達的朴寶劍。他身穿黑白配色西裝帥氣登場，氣場全開，更是對四面八方的觀眾和攝影機瘋狂飯撒、比愛心，現場粉絲相機、手機狂拍，尖叫聲完全沒停過。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發起對話
AAA明登高雄世運 15組韓星接力抵台
韓國頒獎典禮AAA本周末將於高雄世運登場，41組演出陣容和頒獎陣容分2天抵台，4日下午首波抵台的包括男女混聲團ALLDAY PROJECT、女團MEOVV、KISS OF LIFE、QWER、演員秋泳愚、嚴志媛與饒舌歌手Ash Island；傍晚則有男團ATEEZ、CRAVITY、xikers、KickFlip、AHOF，女團KIIIKIII，以及個人歌手WOODZ、崔叡娜搭乘專機抵達，吸引約300名粉絲接機。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 6
粉絲驚奇！AAA首移師台灣 眾韓星現蹤夜市.超商
第10屆AAA頒獎典禮，首度移師台灣舉辦，12月6、7日兩天在高雄世運主場館登場，這次有不少偶像團體、韓星參與，包括IU、朴寶劍、李俊昊、Stray Kids、IVE等重磅卡司，他們昨（5）日下午陸續...華視 ・ 15 小時前 ・ 1
AAA頒獎典禮／IU、Stray Kids奪大賞！IVE獲年度歌曲、ATEEZ奪年度舞台獎…完整得獎名單一次看
韓國每年年底都會舉辦盛大的頒獎典禮，其中由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，也於 11 月 24 日確認將由三立都會台完整播出盛典，敬請鎖定！此外，隔天還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，目前參加藝人和表演卡司都尚未公開，不過本次頒獎典禮將由「IVE」人氣女神張員瑛與「2PM」出身、演技男神李俊昊共同主持，消息一出K-POP粉絲紛紛引頸期盼，希望自己喜歡的偶像能來到台灣參與盛會！AAA頒獎典禮時間地點、主持人、參加藝人、表演卡司不斷更新！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 5 個月前 ・ 11
韓星雲集高雄世運主場館粉絲熱情包圍 聽漏音表支持
2025 AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）今（6）日下午4時在高雄世運主場館開幕，主場館外中午起人潮洶湧，不得其門而入的粉絲則在場館外「聽漏音」，隨著場內不時傳來尖叫聲引領關注，或伴隨韓星演唱扭動軀體，內外都是熱鬧滾滾。自由時報 ・ 16 小時前 ・ 1
AAA頒獎／突被CUE上台！林俊傑獲最佳藝人 傻了：沒想到有我的份
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。頒獎典禮於下午4點準時開始，身本屆頒獎典禮唯一受邀的華語歌手林俊傑，獲得了本屆「2025年度藝人獎」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 2
AAA紅毯／惠利全黑透視裝辣翻！眨眼比心狂送福利 粉絲舉巨型布條告白
第10屆《Asia Artist Awards》（AAA）今（6）日在高雄登場，演出《善意的競爭》的 Girl’s Day 成員李惠利一踏上紅毯就讓全場沸騰。她以一套黑紗短版禮服亮相，俏皮盤起長髮，露出輕盈又帶點小性感的造型，不僅一路比愛心、對著粉絲眨眼，福利大放送，親和力爆棚。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發起對話
AAA典禮／開場就炸翻！張員瑛合體李俊昊華爾滋 中文喊：準備好了嗎
兩位並用中文向觀眾招呼，先是李俊昊表示：「很高興見到大家，我是李俊昊」，張員瑛接著說：「很高興，我是張員瑛」接著喊話：「準備好一起享受了嗎」，全場5萬粉歡呼。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 1
LISA圓夢首次主演電影「化身女打仔」 合作馬東石、李陣郁超感激
韓國女團BLACKPINK成員LISA繼參演好萊塢影集《白蓮花大飯店》後，再度受邀參演影視作品，將與馬東石、李陣郁合作Netflix全新動作懸疑電影《TYGO》，首次挑戰電影主演，她開心表示：「能參與這個企劃我感到非常榮幸，也很感激能與這麼出色的演員合作。出演動作電影一直是我的夢想，而我的電影出道作就能參與這麼令人興奮的作品，我覺得非常特別。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
AAA典禮／CORTIS奪獎！台灣囡仔趙雨凡「感言說中文」 霸氣喊1字全嗨翻
韓國天團防彈少年團（BTS）的師弟團 CORTIS 今（6）日在《AAA 2025》拿下 BEST PERFORMANCE（最佳表演獎），首次在台灣登台就抱回大獎，現場5萬名粉絲陷入暴動。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發起對話
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 107
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 2
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 93
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 8