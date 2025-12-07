參與感十足！ 場外「聽漏音」享受AAA韓流盛宴

高雄市 / 綜合報導

AAA頒獎典禮昨(6)日在高雄世運主場館登場，不但場內熱鬧，場外也擠滿粉絲要來「聽漏音」！大家有備而來，自備野餐墊以及自拍棒，就算無法親眼目睹也要拍下偶像的風采。

高雄世運主場館外擠滿了民眾，有人席地而坐，有人自備野餐墊，不過他們不是要來野餐，而是聚在場館外面聽漏音，買不到票進場沒關係，坐在場外，隨著音樂打節拍，一樣很有參與感，粉絲們高舉手機，無法親眼目睹，也要拍下偶像的風采，記者VS.粉絲說：「(想看誰)CORTIS。」粉絲VS.記者說：「ATEEZ(有什麼話要對他們說嗎)，他們真的很棒。」

粉絲有備而來，不只自備野餐墊，連自拍棒都出馬，高高舉起捕捉精彩瞬間，或是站成一排，尋找最佳角度表演全都錄，粉絲說：「第一次沒來見面沒關係，我們之後還有很多次機會可以見面。」粉絲熱情喊話，看來是相當有信心，工作人員說：「現場免費拿，排隊就可以，現場免費送喔。」

不只世運主場館內熱鬧，場外市集也吸引人潮，民眾左瞧瞧右看看，在涼爽天氣，用自己的方式享受南韓流行盛宴。

