參與板橋行動治理 侯友宜細數8年政績嘆任期剩320天

新北市長侯友宜今（9）日到新北市板橋區參與行動治理，感嘆任期剩下320天，除了細數自己8年來的建設外，也強調未來重點放在軌道交通建設，並提及目前仍在規畫階段的板橋國家兒童未來館，強調中央地方要合作。

侯友宜說，新北市政建設，需要不分中央地方大家共同打拚，針對做不好的要做完，因為今年很重要，工作要做前面不要做在後面、還拖過年，他剩下320天，人生有人生的規畫，可以拚就拚，「不然我想做不能做了，我人生也要轉換跑道」。

侯友宜細數他這擔任市長8年來在板橋地區的建設，包含公共托育、日照、銀髮俱樂部，以及即將完工的板橋第二運動中心，並強調最重要的軌道建設、捷運系統，新北市花了預算，將近一半都在拚軌道建設，期待未來能超過東京、首爾，加上36個聯合開發案，都在軌道建設旁邊，「讓年輕人可以住在交通方便的地方，也可以節能減碳，是個改變都市的好方法」。

侯友宜也提到一度卡關的板橋聯醫，希望今年能夠順利招標出去，感嘆「我對新北市這塊土地很有感情」，提到板橋的警消廳舍，也會在今年底調整，最後提到預算464億的國家兒童未來館，目前正在進行都市計畫審議，希望能快一點，表示「中央地方一起配合，我從來不埋怨，但我都希望趕快做，不然土地放在那邊看了很難過，每天思思念念」。

「所以未來板橋很多大事情」，侯友宜說，包含汙水下水道接管率、騎樓整平、通學廊道，學校老舊校舍改變，感嘆他市長剩下320天，每天都在算，不夠認真怎麼行，最後笑提新莊水管破裂「好險沒停水，不然停水我『挫勒蛋』」，這就是做市長責任，希望大家都繼續拚，做好、讓板橋更進步。

