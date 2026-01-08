政治中心／綜合報導

立法院環衛委員會週四排審"人工生殖法"草案，因綠營對民眾黨立委陳昭姿推動的"納入代理孕母"，反彈聲大，因此法案還是沒能送出委員會。不過傳言法案未過陳昭姿就可以不隨兩年條款辭職，讓同黨立委林國成猛酸"考試不及格還能留下，什麼邏輯"。另外柯文哲週五為此拜會韓國瑜，傳出王世堅喊想要參與，但他周四深夜發文否認。

立委（民）林淑芬：「代理孕母只有九條的條文，陳昭姿委員，我要叫妳陳九條嗎。」

廣告 廣告

遭酸"陳九條"，民眾黨立委陳昭姿，台下高舉手板抗議，因為立法院排審"人工生殖法"中代理孕母條文，意見分歧。

記者vs.立法院民進黨團總召柯建銘：「總召您是有下令，希望今天可以出委員會嗎。」

民進黨團總召柯建銘，短暫現身委員會關心，傳出他和柯文哲會談後，下令讓法案送出委員會，但黨內立委還是對代理孕母入法，有疑慮。

立委（民）林淑芬：「陳菁徽委員，我不是說陳昭姿委員，妳是人工生殖領域的醫師，和從業的這個產業的人，未來如果通過的話，生意也會好很多，但是這不用利益迴避嗎。」

衛福部長石崇良：「這在社會上，尚有一些爭議，需要更多的時間。」

立委（民眾）陳昭姿：「柯總召請問你在哪？。」

會議進行中，陳昭姿一度離席，衝到柯建銘辦公室找人，還試圖向綠營立委莊瑞雄討救兵，兩人當眾爭執。

立委（民）莊瑞雄vs.立委（民眾）陳昭姿：「你要來支援我嗎？好朋友，我們是怎麼樣做好朋友的過去，我們的交情是什麼，（我們的交情），（跟妳今天的議題是無關的），（因為涉及到別人的身體），（所以真的就會），（比較謹慎）哪一件事不涉及？，婚姻也涉及啊，你娶你老婆也不是你啊，（妳這樣就亂比喻了啊）。」

參與柯韓閉門會？王世堅稱「受邀非主動」 決定不出席避免模糊焦點

陳昭姿會議中一度離席，和綠營立委莊瑞雄在外起爭執。（圖／民視新聞）

立委（民眾）陳昭姿：「（柯建銘總召有承諾妳），（今天會出委嗎？），他應該是柯P那天拜訪他的時候，他說他想辦法要讓它出委。」





藍綠白場內外針鋒相對，直到下午四點才正式逐條審查，但台下綠營立委，也拋出質疑，是否淪為過水？

立委（民）劉建國：「我們委員會在8樓，水很難過啦，聽懂就知道。」

劉建國似乎早有預言，法案8日沒能出委，得等到下周再戰，陳昭姿的心願，前民眾黨主席柯文哲想幫忙推，還預計週五拜會立法院長韓國瑜，傳出王世堅喊想要參與，但他發文否認。

稱確實接到韓院長電話邀約，並非主動要求，陳昭姿也有到辦公室說明法案，但避免模糊焦點週五將不出席。不過外界關注陳昭姿兩年條款2/1到期，傳出她可能續留拚法案。

參與柯韓閉門會？王世堅稱「受邀非主動」 決定不出席避免模糊焦點

被爆主動喊加一要參與柯文哲和韓國瑜會面，王世堅發文否認。（圖／翻攝自王世堅臉書）

讓同黨的林國成不忍了，節目上開轟就像考試及格要卸任、不及格的就要留任，不太符合邏輯。





立委（民眾）陳昭姿：「我跟柯P定的不是兩年條款，我簡單說我定的是代孕條款。」

陳昭姿堅持，兩年條款無法限制她的去留，看在其他任期進入倒數的白營同事們眼裡，恐怕都不是滋味。





原文出處：參與柯韓閉門會？王世堅稱「受邀非主動」 決定不出席避免模糊焦點

更多民視新聞報導

麥玉珍辯沒擋軍購！喊冤「什麼都怪藍白」好委屈 全網怒翻

藍營內鬨？何啟聖挑戰花蓮王初選遭拒 怒批：坐實傅崐萁家族壟斷

明天韓柯會、王世堅「主動」喊+1？本人發聲了

