參與歐銀撒哈拉以南計畫 外交部：逐案審查
政府決定參與「歐洲復興開發銀行」(EBRD，歐銀)將營運範圍擴至「撒哈拉沙漠以南地區」的新業務，外交部表示，這是經過審慎評估所做的決定，因為此舉將有助我國落實「Taiwan can help」精神；不過，我國做為捐助方，未來對於歐銀在當地的投資案件將「逐案進行審查」，只有在確認真的具有效益後，相關合作才會展開。
歐銀去年通過2026年至2030年的「策略與資本架構」(Strategic and Capital Framework，SCF 2026-30)，兩大目標之一是將業務拓展至非洲撒哈拉沙漠以南地區(sub-Saharan Africa)，並初步選定貝南(Benin)、象牙海岸(Côte d’Ivoire)、迦納(Ghana)、肯亞(Kenya)、奈及利亞(Nigeria)、塞內加爾(Senegal)等6國做為合作對象。
歐銀是我國援外工作重要夥伴，因此雙方在去年12月簽署「非洲撒哈拉沙漠以南地區合作意向函」，重點項目規劃放在數位科技、中小企業及綠色創新。
外交部國際組織司司長孫儉元表示，歐銀的目標契合我國外交政策，這是我國長期以來持續與歐銀保持合作的主要原因，孫儉元說：『(原音)我們跟歐銀合作相當多年，歐銀的目標主要就是協助在北非、中東歐、中亞、西亞地區國家轉型為市場經濟，並且成為一個民主社會，這與我國「總合外交」政策相符。』
至於參與歐銀「非洲撒哈拉沙漠以南地區」新業務的原因，孫儉元指出，該計畫與我國「台灣能幫忙」精神一致，所以才決定簽署意向函，但即使如此，歐銀未來在那6個非洲國家若要進行投資，我國仍會嚴謹處理，孫儉元說：『(原音)歐銀把營運範圍擴大至撒哈拉沙漠以南地區，我們經過審慎評估，也符合且有助我國落實「Taiwan can help」的精神，所以跟歐銀簽署了這個意向書；針對未來在相關國家的案件，我們會逐案進行審查，認為確具效益以後，我們才會與歐銀進行相關合作。』
歐銀成立於1991年，總部設於英國倫敦。外交部表示，台灣是第7大捐助方，自2006年設立「台灣-歐銀技術合作基金」至今，總共已資助超過400項歐銀主導的技術合作計畫，不僅深受肯定，還為我國業者創造商機，達成互利雙贏目標。
其他人也在看
台美關稅降至15%！中國外交部超氣：「堅決反對」有主權意涵的協定
台美關稅降至15%且不疊加，台灣並爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，台股今（16）日大漲598.12點。但不僅國民黨、民眾黨輪番痛批，中國外交部下午也在記者會中怒嗆，堅決反對建交國與「台灣地區」簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 237
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 88
國民黨不妙了！民進黨「台南隊」已開始整合 陳亭妃最感謝「他」
即時中心／高睿鴻報導民進黨兩位台南立委林俊憲、陳亭妃，近期為爭取年底大選的市長提名，於黨內初選激烈競爭，難免擦出一些火花；最終，民調結果顯示，陳亭妃對決國民黨謝龍介拿下60.9%支持率、贏過林俊憲的58.2%，以小幅差距驚險勝出。此結果也讓部分綠營支持者擔憂，初選前台南大多數市議員、甚至立委及現任市長黃偉哲，都曾表態挺林，如今陳亭妃勝出，能否團結黨內仍是未知數。對此，本人今（16）早受訪時，也正面回應相關疑慮。民視 ・ 1 天前 ・ 202
作家揭關鍵：民進黨若派去選台北市長戰蔣萬安是害「她」，也是害賴政府
布局2026縣市長選戰，民進黨在台北市人選仍未浮上檯面引發關注，包括前內政部長林右昌、行政院副院長鄭麗君等，都被外界視為可能人選；作家顏擇雅今（18）天直言，鄭麗君是賴政府相當難得的資產。要她選北市長是害她，也是害賴政府。民進黨派去選北市長人選誰都可以，但絕對不應該派出賴政府的最亮點。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 48
關稅15％！他揭談判1亮點：中國肯定大跳腳
[NOWnews今日新聞]行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。而且，時事政論粉專《美國台灣觀測站》更指出，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 230
效法川普？中國央視影像曝光 揭共軍演練對台「斬首」
美國總統川普「斬首」委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的軍事行動，果真給了中共對台動武的新啟發？日媒《日經亞洲》17日報導，中國官媒央視旗下軍武頻道，日前所播放的片段，就是解放軍特種部隊疑似演練抓捕台灣領導層。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 169
「台灣政府的努力沒白費」他揭關稅談判內幕：華府很多人大吃一驚
歷經9個月談判，台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，終於掀牌！反紫光奇遊團成員許美華也在雙方談判落幕後公開「美方政府朋友」吐露的內幕，指出美方人員認為，台灣的表現真的把全球很多貿易團隊都比下去了，大讚「今次台灣政府的努力沒有白費」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 38
李四川優勢不保？戴錫欽親口證實：與蘇巧慧差距正在縮小！
國民黨台北市黨部主委戴錫欽16日坦言，雖然台北市副市長李四川先前對上民進黨新北市長參選人蘇巧慧的民調有所領先，但面對蘇巧慧勤走地方、看板林立且活動頻繁，加上行政院前院長蘇貞昌到處拉抬，雙方差距正在縮小。他示警，若藍白整合太晚，恐導致地方樁腳或支持者被綠營「挖牆腳」，錯失勝選機會。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117
李乾龍曝「血壓高」因台中協調破局？宜蘭「全民調」定生死
民視新聞／林彥君 鍾能銘 台北報導國民黨中央今（16日）天一連協調2026台中、宜蘭人選，相較於台中沒有共識，副主席李乾龍還脫口說了不要問了不然血壓會升高！宜蘭部分，宜蘭議長張勝德和立委吳宗憲，最後達成將採用內參式全民調的共識，並且在2月底前選出人選，下周將進行第三次協調。民視 ・ 1 天前 ・ 11
獨／南台灣強棒出爐！賴清德領軍3選將交棒
[NOWnews今日新聞]民進黨2026年嘉義縣長、台南市長、高雄市長初選民調塵埃落定，黨中央下週三舉行中執會，正式通過提名，據了解，黨主席賴清德將親自領軍召開提名記者會，黨中央也特別規劃嘉義縣長翁章...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9
誰是共諜協力者？ 卓冠廷點名「這群人」：第一時間喊政治迫害、動機可議
中天新聞主播林宸佑涉嫌違反《國安法》遭收押禁見，引發政壇高度關注。民進黨新北市議員卓冠廷昨（17日）晚在社群平台Threads發文，直指現在是辨認「中共在台協力者」的最佳時機。他批評，當國家面臨實質滲透威脅時，若有人第一時間只會喊「綠色恐怖」，其心態與動機令人質疑。鏡週刊Mirror Media ・ 50 分鐘前 ・ 13
曾預言柯文哲沒總統命！命理師曝黃國昌「沒將星相」選情不妙
政治中心／綜合報導曾經預言前台北市長柯文哲"沒有總統命"，而引發廣大討論的命理師周映君，最近再點民眾黨主席黃國昌，並從面相角度分析，認為「不具將星相」，恐怕選不上新北市長。巧合的是，黃國昌的研究室，恰巧和三位已通過縣市長初選的民進黨立委都在中興大樓11樓，這裡也被稱為另類的風水寶地。立法院有113名立委，每個人都有專屬研究室，分散在三棟建築，但一直有風水之說。民視記者林彥君：「2026地方選舉，民進黨的人選已經陸續底定了，但是外界也發現，像是陳亭妃賴瑞隆以及王美惠，就在同一層樓的辦公室，也就是立法院中興大樓的11樓，另外像是民眾黨主席黃國昌，他也在同一層辦公室，因此這裡也被外界說，是另類的風水寶地。」可容納84位立法委員的中興大樓，被視為風水寶地。（圖／民視新聞）可容納84位立法委員的中興大樓，被視為風水寶地，可不是風穴來風。因為過去包許淑華、周春米、高虹安、以及蔣萬安，2022年當選後，他們的辦公室成了其他委員眼中的大熱門。台南市長參選人（民）陳亭妃：「真的嗎這麼剛好，也很謝謝，如果這是風水寶地的話，那就很謝謝這個風水寶地了。」2026台南市長選戰，民進黨確定推派陳亭妃，不過辦公室風水再旺，關鍵的恐怕還是在個人條件，因為有命理老師從面相分析，認為同樣坐鎮中興大樓11樓的民眾黨主席黃國昌，想選新北市長選運不樂觀。2026台南市長選戰，民進黨確定推派陳亭妃，辦公室也在風水寶地11樓。（圖／民視新聞）命理老師周映君：「沒辦法真的沒辦法，因為我第一點來看他的相，根本就不像一個掌控者有將星的相，如果在相上面來講，他就是不是好相啦，你不要跟他相處，你跟他相處，不管是當朋友還是仇人，你都是很可怕。」雖然命理老師不假思索的說，無法度，金價無法度！面對2026大選即將到來，各個參選人靠地方經營、靠端政策，風水命相也成討論話題。原文出處：曾預言柯文哲沒總統命！命理師曝黃國昌「沒將星相」選情不妙 更多民視新聞報導台灣模式獲美支持！台美關稅15%不疊加 賴總統曝全程緊盯「都沒睡覺」快闢謠！「台灣需投資美國5000億美元」是錯誤說法 中經院院長澄清了台美關稅拍板！工總肯定談判團隊努力 提「兩擔憂」籲政府留意民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
台灣拿下全球首張232關稅優惠門票 韓企焦慮：1%差距就傷數千億
台美關稅談判拍板，在232條款的…民報 ・ 22 小時前 ・ 8
黃國昌挺張啓楷選嘉市長 向王美惠下戰帖
民眾黨嘉義市長參選人立委張啓楷今天舉行「向嘉義郷親報告」造勢活動，民眾黨創黨主席柯文哲、現任黨主席黃國昌帶領多位現任及候任立委到場力挺，柯文哲推薦張啓楷是財經預算專家有內涵，辦市政論辯會，張啓楷一定贏；黃國昌更向民進黨嘉義市長提名人立委王美惠下戰帖，籲王說清楚為何在立院反對幫軍人加薪、退休警消年金案自由時報 ・ 16 小時前 ・ 3
台美關稅敲定 4成半導體產能赴美？龔明鑫：至2036年台灣仍占8成
台美關稅達成協議，對等關稅降至15%且不疊加。前駐歐盟代表李淳指出，在多重限制下，爭取到難度極高的232條款最優惠待遇，成果接近滿分，相信很多國家會要求比照台灣。另一方面，外界也關心美國商務部長提到，台視新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
川普再出狂言！稱考慮向反對美接管格陵蘭國家加徵關稅
正當美國國會兩黨代表團在丹麥首都哥本哈根努力緩和緊張局勢之際，美國總統川普（Donald Trump）於當地時間17日表示，他可能對不支持美國控制格陵蘭的國家祭出關稅。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
美伊代表聯合國舌戰 伊朗記者唸罹難名單痛哭｜#鏡新聞
伊朗當局血腥鎮壓示威者，造成死傷無數，美東時間15日，一名伊朗記者在聯合國宣讀罹難者名單時，唸到大爆哭。而在聯合國安理會上，美伊更上演唇槍舌戰；伊朗代表指控美國編造謊言，介入干涉，將伊朗推向暴力深淵；美國代表則反嗆，伊朗政權深怕垮台，才會畏懼伊朗人民的示威力量。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
基隆市議員選情》議長童子瑋轉戰市長 謝國樑子弟兵掛民眾黨旗
2026年基隆市議員選舉，國民兩黨近期內展開提名作業，議長童子瑋轉戰市長，帶動民進黨與無黨籍議員選情，為選情添變數；中正區、信義區都有市長謝國樑的子弟兵參選，高掛民眾黨的旗幟，象徵藍白合，但也很可能形成泛藍搶票的局面。中正區現任4席議員藍綠各半，包括國民黨籍的藍敏煌、退出國民黨籍的「討打姐」呂美玲、自由時報 ・ 16 小時前 ・ 2
台北市長選戰白營遲無母雞 許甫向蔣萬安遞橄欖枝：歡迎輔選
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導九合一大選倒數315天，民眾黨在台北市長選戰遲遲未推出人選，創黨主席柯文哲之妻陳佩琪也否認投入競選的傳聞。對此，民眾黨台北市第3選區（松山、信義）市議員擬參選人許甫今（17）日表示，尊重黨中央的規劃與安排，但迄今仍未看到相關安排；許甫也強調，若國民黨籍現任市長蔣萬安願替白營輔選，他們非常歡迎。民視 ・ 21 小時前 ・ 3
5000億美元？台灣投資美國到底是多少錢？ 專家說話了
台美關稅15%不疊加拍板定案，也將以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作，其中，由台灣企業直接自主投資2500億美元，另外政府銀行融資信保支持2500億美元；然而，外界出現直接將兩數字加總為「政府對美採購5000億美元」的聲浪；對此，中華經濟研究院院長連賢明16日在臉書發文說，一個是民間直接投資，一個是政府協助信用保證，實在不懂這兩個怎麼會相加在一起變成台灣要投資5000億。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 9