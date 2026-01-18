參與歐銀撒哈拉以南計畫 外交部：逐案審查

政府決定參與「歐洲復興開發銀行」(EBRD，歐銀)將營運範圍擴至「撒哈拉沙漠以南地區」的新業務，外交部表示，這是經過審慎評估所做的決定，因為此舉將有助我國落實「Taiwan can help」精神；不過，我國做為捐助方，未來對於歐銀在當地的投資案件將「逐案進行審查」，只有在確認真的具有效益後，相關合作才會展開。



歐銀去年通過2026年至2030年的「策略與資本架構」(Strategic and Capital Framework，SCF 2026-30)，兩大目標之一是將業務拓展至非洲撒哈拉沙漠以南地區(sub-Saharan Africa)，並初步選定貝南(Benin)、象牙海岸(Côte d’Ivoire)、迦納(Ghana)、肯亞(Kenya)、奈及利亞(Nigeria)、塞內加爾(Senegal)等6國做為合作對象。

歐銀是我國援外工作重要夥伴，因此雙方在去年12月簽署「非洲撒哈拉沙漠以南地區合作意向函」，重點項目規劃放在數位科技、中小企業及綠色創新。

外交部國際組織司司長孫儉元表示，歐銀的目標契合我國外交政策，這是我國長期以來持續與歐銀保持合作的主要原因，孫儉元說：『(原音)我們跟歐銀合作相當多年，歐銀的目標主要就是協助在北非、中東歐、中亞、西亞地區國家轉型為市場經濟，並且成為一個民主社會，這與我國「總合外交」政策相符。』

至於參與歐銀「非洲撒哈拉沙漠以南地區」新業務的原因，孫儉元指出，該計畫與我國「台灣能幫忙」精神一致，所以才決定簽署意向函，但即使如此，歐銀未來在那6個非洲國家若要進行投資，我國仍會嚴謹處理，孫儉元說：『(原音)歐銀把營運範圍擴大至撒哈拉沙漠以南地區，我們經過審慎評估，也符合且有助我國落實「Taiwan can help」的精神，所以跟歐銀簽署了這個意向書；針對未來在相關國家的案件，我們會逐案進行審查，認為確具效益以後，我們才會與歐銀進行相關合作。』

歐銀成立於1991年，總部設於英國倫敦。外交部表示，台灣是第7大捐助方，自2006年設立「台灣-歐銀技術合作基金」至今，總共已資助超過400項歐銀主導的技術合作計畫，不僅深受肯定，還為我國業者創造商機，達成互利雙贏目標。