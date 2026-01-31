參與民主基金會國際論壇 中市府分享台中經驗 打造透明公平的韌性智慧城

大合照。（圖/中市府數位局提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府副市長鄭照新日前出席台灣民主基金會主辦的「在地民主：全球協力下的城市創新治理」國際論壇，並與中華民國無任所大使唐鳳、高雄市副市長李懷仁同台對談，圍繞「在地民主：全球協力，城市創新」主題，分享台中推動數位轉型與AI治理的實務經驗。

論壇中，唐鳳大使邀請鄭副市長分享AI對市政治理的助益，鄭副市長表示，台中自2010年縣市合併後人口成長至287萬人，面對幅員遼闊、新舊交織的城市特性，市府打造一站式《台中通》平台，整合超過2,600項市政與生活服務，讓市民透過指尖即可與市政無縫互動，透過數位市民平台《台中通》，回應城市快速發展與多元人口結構帶來的治理挑戰，落實「賦能於民」與「陽光透明」的治理願景。

中市府鄭照新副市長分享台中經驗。（圖/中市府數位局提供）

在促進數位平權方面，台中持續推動「AI 超人營」，將科技教育資源帶進偏鄉；並於全市布建1,195個iTaichung免費無線網路熱點，提供6國語言介面服務，確保不同背景與社經條件的市民，都能平等取得數位資訊，實現「不讓任何一個人被遺漏」的城市願景。

鄭副市長也分享，台中市開放資料平台已釋出超過3,500筆高品質資料，連續6年獲中央評比肯定，114年更達成99%白金標準，展現「陽光政治」成果；並整合地理資訊系統(GIS)圖資建置「台中市空間地圖查詢系統」，提供比商用地圖平台更精準的門牌、道路與建物資訊；疫情期間更透過公私協力建置口罩與疫苗地圖，提升民眾防疫便利性。

鄭副市長參加台灣民主基金會國際論壇。（圖/中市府數位局提供）

此外，台中市秉持開放政府精神，於2024年與數位發展部時任部長唐鳳簽署「公共程式(Open Source)推動合作意向書」，正式導入開源協作模式，降低研發門檻，促進技術共享；交通局亦運用5G車聯網技術，於醫院周邊建置緊急車輛優先號誌系統，使救護車綠燈通過率提升至 90%以上，有效縮短救援時間。

台中市政府副市長與中華民國無任所大使唐鳳、高雄市副市長李懷仁同台對談。（圖/中市府數位局提供）

鄭副市長最後表示，台中市正積極將「數位力」轉化為「外交力」，以深化國際交流與城市合作。去年盧市長率團訪問美國微軟總部，《台中通》獲微軟高層肯定，認為已具備「全球智慧政府指標」水準；目前台中經驗也成功輸出至南投、澎湖、新竹等縣市，建立全台首個跨縣市治理App的實踐典範。同時也與日本尼崎市、新加坡等城市深化交流，在資安防護與AI人才培育上相互學習。透過共享城市治理經驗，打造更透明、公平且具韌性的智慧城市，為全球在地治理提供具體可行的「台中模式」。