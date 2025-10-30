參與百場死刑槍決！ 法警「陳一槍」揭露刑場禁忌

專題組/報導

長年來，死刑存廢是社會上具有高度爭議的議題之一，不過目前仍是台灣最重的刑責。執行槍決之前，受刑人會吃完最後一餐，接著由法醫施打麻醉，再請法警執行槍決。然而，無論過去如何窮兇惡極，大部分的死囚在面對最後刑責時，往往氣魄全失，甚至還有地方角頭嚇到尿褲子、腿軟無法走路；但執行槍決的法警也同樣不好受。綽號「陳一槍」的退休法警陳志明參與過上百場死刑槍決執行，儘管槍決囚犯超過30人，但每次收到任務通知後，仍然備感壓力。





參與百場死刑槍決！ 法警「陳一槍」吐沉重心聲

死刑是台灣最重刑罰，再怎麼逞兇鬥狠的死囚，面對人生最後一哩路也很難坦然面對。(圖/台灣演義)

事實上，刑場裡有許多外界所不知道的習俗與禁忌。職業生涯超過30年的退休法警陳志明解釋：「法警執行槍決、扣下扳機之後，還得去踩死囚的背部，把死囚最後一口氣踩出來，一方面不會拖延死亡時間，另一方面也是讓死刑犯不要憋著最後一口氣，徒增痛苦。」此外，法警們也會特地到洗手間洗手，邊洗邊說「洗手不幹了！各種習俗與禁忌中，最重要的是要避免在刑場中喊同事的名字，否則讓懷有仇恨的死刑犯聽見，恐怕因此結下不好的因緣。

本周台灣演義播出「監獄風雲史」，揭開台灣監獄祕辛。完整報導敬請鎖定本周日晚間7點55分，民視新聞53頻道《台灣演義》。

