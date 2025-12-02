參與職訓 航太碩士轉職科技新貴

勞動部南分署「工業產品設計人員培訓班」，透過課程更加了解相關實務理論，使參訓青年習得繪圖、產品設計等職能。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕官田報導

勞動部為協助失（待）業青年習得職能接軌職場，每年皆會卓對符合條件的青年開設「青年職訓專班」，協助學員訓後即獲得就業所需技能，符合資格並完成訓練者還能領取合計最高九萬六千元的學習獎勵金；先前一名擁有航太碩士學位的學員，因遇到就業瓶頸，轉職報名參加勞發署雲嘉南分署「工業產品設計人員培訓班」，除順利取得專業證照，更成功晉升為科技新貴，開啟嶄新職涯新歷程。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，南分署透過委託辦理「青年職訓專班」，每年訓練一百五十名青年即戰力；此外，為提高失業青年參訓意願，並減輕其生計負擔，凡參加勞發署及所屬分署自辦、委辦或補助辦理之失業者職前訓練或產業新尖兵計畫課程，只要符合資格並完成公告之政策產業課程訓練，即可申請每月八千元的青年職前訓練學習獎勵金、合計最高九萬六千元，讓青年安心學習、順利就業。另因應國際情勢影響，勞動部也會針對該項補助進行滾動式調整，使其更貼近青年所需。

畢業於航太工程所的青年苡程，因國內航太專業職缺甚少，雖具備高學歷背景、仍面臨求職困難；透過綜整分析產業趨勢後，決定轉往科技工程師一職發展，評估後報名參加南分署委由社團法人台灣創造活動發展協會辦理的「工業產品設計人員培訓班」，透過課程更加了解相關實務理論，並習得繪圖、產品設計等職能，訓期間每月還可領取八千元補助，訓後除取得AutoCAD國際認證與SolidWorks專業認證，更順利就業可成科技公司工程師職務。