參與西太平洋聯盟健康老化研討會 中國醫大分享高齡照護智慧醫療

中國醫大副校長林正介參與西太平洋聯盟健康老化研討會，分享高齡照護智慧醫療。（圖：中國醫大提供）

中國醫藥大學副校長林正介醫師參加「2025西太平洋聯盟健康老化研討會」，以國際亞太地區老年學暨老年醫學會（IAGG-AOR）主席身份，受邀擔任大會貴賓及專題演講座長，有助深化與亞太盟友的合作關係，對台灣推動社區高齡整合照護，具積極開創性意義。

由新加坡、台灣及日本共同發起的「2025西太平洋健康高齡化聯盟研討會（West Pacific Rim Consortium for Healthy Aging Symposium）」，在新加坡國立大學（NUS）舉行，希望透過以亞洲為中心的交流模式，汲取各國的最佳實踐經驗與見解，共同應對人口快速高齡化帶來的挑戰與機遇。本屆研討會以「建立社會韌性（Building Societal Resilience）」為主題，三天議程中，匯聚亞太頂尖的老年醫學專家，針對高齡科技、臨床介入、社區營造及政策規劃進行深入探討。

廣告 廣告

中國醫藥大學副校長林正介醫師以國際亞太地區老年學暨老年醫學會（IAGG-AOR）主席身份， 11月20日至22日受邀前往新加坡國立大學（NUS）擔任大會貴賓，也擔任「高齡社區的腦健康（Brain Health in Ageing Communities）」場次座長，並帶領中國醫大附醫主秘陳韋成（Assist. Prof. Wei-Cheng Chen）發表「AIoT驅動的重症與高齡照護創新（From Crisis Command to Connected Care: AIoT-Driven Innovations）」專題演講。

陳韋成分享台灣中國醫大附醫開發的「智匯海（HiThings）」系統，如何運用物聯網技術，整合加護病房數據，建立即時監測儀表板，並開發智慧營養輔助系統「NutriPilot」。數據顯示，該系統能減少營養師66.6%的記錄時間，並顯著改善病人預後。此外，團隊更展示最新的生成式AI醫療機器人應用，將科技轉化為臨床實質助力的成果，引起現場新加坡與日本學者的高度關注與熱烈討論，充分展現以病人為中心的智慧醫療模式，已具備世界級的競爭力。

台灣目前老年人口比率達19.9%，距「超高齡社會」（老年人口佔比20%）僅一步之遙，國發會更預估2040年將突破30%。放眼亞洲，台灣與新加坡，皆面臨快速老化的挑戰，而日本老年人口比率更高達29.4%，居全球之冠；人口結構的劇變將對區域政經局勢產生深遠影響，面對此一嚴峻挑戰，跨國界的學術交流與醫療創新刻不容緩。

此次台灣代表團，包括台大醫院北護分院運用世代研究數據建立慢性腎臟病患者的口腔衰弱與心血管衰弱的電子化指數；臺北榮總利用長期資料庫建立的AI中風預測模型、高雄榮總在多面向介入（MDI）改善腦部結構的實證研究；新北市衛生局陳潤秋局長分享「銀光計畫」等創新高齡策略，以及陽明交大在建築資訊學與線上合唱團的人文科技應用，皆獲得與會的專家學者高度評價。

在參訪行程中，各國與會代表實地參訪新加坡女皇鎮保健區（Health District @ Queenstown），由NUS人口健康中心執行長暨血腫科榮譽顧問John Wong教授親自接待，說明政府推動的「Healthy Village」計畫如何與國家「健康新加坡」（Healthier SG）願景結合，將醫療照護從醫院延伸至社區。

值得期待的是，2026年的第三屆西太平洋聯盟健康老化研討會，將移師台灣舉辦，中國醫大表示，將是台灣展現全方位高齡照護實力的主場。（寇世菁報導）