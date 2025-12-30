參與軍演陸海警船闖限制水域 遭海巡署船艦驅離

中共發動對台軍演，海巡署與國防部聯合監控。海巡署副署長謝慶欽昨表示，中國海警船緊貼廿四浬線航行，海巡署船艦採取一對一監視 。記者林澔一／攝影

共軍在台灣周邊海域實彈軍演，海巡署與國防部聯合監控，截至昨晚，參與軍演的中國海警船均遭我方驅離至禁限制水域外，但海警船仍緊貼廿四浬線航行，海巡署船艦一對一監視。海巡署應對中國海警船時廣播，「台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈，一旦發生衝突，將會受到世界的制裁，海上穩定，才能確保你們的國家發展，請為台海和平，審慎行動」。

中國宣布軍演，海巡署立即偵獲十四艘海警船，侵擾台灣周邊水域、馬祖、金門烏坵及東沙等外離島限制水域線附近，其中有海警船曾進入台灣本島三浬內，遭海巡署宜蘭艦驅離。海巡署表示，中國海警船侵擾台灣限制水域，從航行態樣分析是「常態騷擾」，不是「執法巡查」，海巡署新增廣播內容，是希望中國海警不要誤判國際局勢。

截至昨晚，台灣周邊海域禁限制水域已無中國海警船逗留，但海警船仍緊貼廿四浬線航行；海巡署調度十四艘艦艇，在各海域預置對應，以一對一方式併航監控及驅離，並派遣待命艦艇支援，同步成立應變中心，協同國防部對應監控。

中國解放軍昨在平潭射擊ＰＣＨ一九一火箭彈，海巡署昨早會同國防部等國安單位，運用聯合情監偵手段，已掌握中共陸續發射七枚火箭彈，分別落在一號及二號軍演禁航區，確認火箭彈發射後，海上人員、船舶平安，無任何事故發生。

另外，海巡署同時偵搜到九艘列管在黑名單的權宜輪，其中一艘正在航行中，八艘正在高雄和安平港泊區等待申請進港，尚未發現任何異常態樣。

海巡署Threads官方帳號前天凌晨貼文，表示已派出艦艇監控中國海警船動靜，前總統蔡英文及賴清德總統均留言表達感謝。

