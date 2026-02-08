參與「世紀血案」演出的演員寇世勳遭指神隱多日終於發聲明道歉！但未承認有替國民黨蔣家政權謀殺林家祖孫案洗白的企圖！

寇世勳在《世紀血案」片中飾演司令汪將軍。他宣稱，為了角色做足功課，他「讀了自傳、228事件、美麗島事件、林宅血案、電影《悲情城市》等⋯⋯全部都要研究透徹」。

寇世勳稱，感受到劇本對人與事件的細膩描寫，他透露決定接演的原因是「我經歷過這個時代，這部電影給了大家一個機會了解真相，」還強調，劇本沒有意識形態，言詞和內容都很有高度。

寇世勳在今天才發出的聲明中表示，自己因思慮不周，低估劇本在詮釋真人真事時，可能對社會產生的引導與偏頗影響。他說，成長背景與生活環境的局限，讓他忽略了在威權體制下，角色設定與歷史脈絡、意識形態之間難以切割的關聯性，正是因為對這段歷史悲劇缺乏足夠深入的思考，才導致判斷上的不周全。

「未來將更加嚴格要求自己，在接觸歷史題材時，必須更全面理解史實，並虛心學習身為演員在面對歷史創傷時所應承擔的社會責任。他也基於對受難者家屬基本權利的尊重，以及對歷史真相的敬畏，公開呼籲製作單位停止「世紀血案」的後續製作與傳播，以避免錯誤認知持續擴散。」

寇世勳並沒有承認也沒有提及這部電影有替國民黨蔣家政權謀殺林家祖孫案洗白的企圖。只說，身為演藝圈前輩，直言感到相當遺憾與抱歉，同時也懇請社會大眾，能給予一同參與演出的年輕演員更多反思、學習與修正的空間。聲明最後，他再次向林家及所有相關人士與家屬，表達最深切、誠摯的歉意。

