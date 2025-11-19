參與COP30 台灣NGO：我國碳費若每噸1800元 可省百億碳關稅

台灣碳費制度已於今年上路，台灣氣候行動網絡日前赴巴西參與聯合國氣候峰會COP30周邊論壇。台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，台灣的碳費若每噸訂為新台幣1,800元，將可節省約100億元的碳關稅流失，而日、韓專家則建議注意碳交易制度中免費核配過量、國際碳權浮濫等問題，以免削弱國內減量誘因。

「聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會」(COP30)於10日至21日在巴西貝倫舉行，台灣氣候行動網絡研究中心日前在大會藍區、綠區各舉辦一場論壇，邀集日本、韓國、澳洲、台灣等專家探討亞太碳定價與能源轉型的展望，交流各國經驗。

台灣氣候行動網絡研究中心倡議策略規劃師吳勁萱19日受訪時指出，該中心總監趙家緯在會中援引歐洲智庫的估算，表示台灣實施碳費制度，若每噸訂為新台幣1,800元，則可節省超過100億元的碳關稅流失。她說：『(原音)我們TCAN(台灣氣候行動網絡)研究中心趙家緯總監其實在這一場會議裡面有援引了歐洲Sandbag智庫的估算，然後他提到說如果沒有碳費的話，台灣可能要付出給歐盟的碳關稅約達4億歐元；如果碳費可以訂在1,800元的水準的時候，則可以將碳關稅就縮減到1億歐元左右，所以如果有積極的碳費的話，就可以避免超過100億台幣的關稅流失。』

目前台灣實施碳費制度，未來則將進一步走向總量管制的碳交易制度。趙家緯表示，台灣在討論碳費時，常援引日本、韓國與新加坡的制度經驗，而在這次論壇中，實施碳交易制的日本與韓國專家皆提到台灣設計碳費制度時，較少討論到免費核配過量、國際碳權浮濫等問題，台灣可藉此機會汲取經驗，確保台灣碳費設計的完整性，否則失效的碳費將無法達到原定2030年減量3,000萬噸的效果，台灣也無法達成減量目標。

台灣氣候行動網絡研究中心指出，南韓Plan1.5計畫總監權京洛在會中分析韓國碳交易系統(K-ETS)施行成效，K-ETS雖涵蓋7成以上的國家排放量，但由於配額過剩、經濟成長放緩與大量使用便宜的國際碳權，使得韓國市場碳價長期停留在每噸約6美元，過低的價格導致企業缺乏減量誘因，部分大型企業甚至出售免費取得的配額獲取暴利。權京洛更指出，依據韓國的經驗，國際碳權使用率達5%，但其中8成國際碳權均來自「爐灶計畫」，減量效果恐被大幅高估，更凸顯「廉價碳權」削弱國內減量誘因的風險，他呼籲應大量限縮國際碳權使用條件。

此外，在能源轉型論壇中，趙家緯指出，根據分析，2030年台灣企業綠電需求將超過700億度，是2024年綠電供應量的2倍以上，且台灣在2035年的再生能源佔比若可達到60%，則不僅可將2035年減量目標加嚴至52%，也可將進口能源依賴度降至74%，有助於能源安全。

不過，趙家緯也提到，近期光電環評修法將延緩光電發展，他建議應針對光電環評提出較為簡便的審查項目規範，減少光電環評的不確定性；他也呼籲半導體業、AI資料中心業者不應只以綠電購買者的心態自居，而應共同提升再生能源的社會接受度，才能重新提振能源轉型的速度。