參與WHA照推 專家：強化與美連結 成為亞太區域關鍵伙伴

美國已於22日正式退出世界衛生組織(WHO)，台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉今天(28日)表示，WHO仍有其重要性，台灣除了應持續推動參與世界衛生大會(WHA)，也應調整政策，強化與美連結、深化雙方協作，爭取成為美國在亞太區域的關鍵戰略夥伴。

美國日前已正式退出世界衛生組織(WHO)，台灣在失去重要盟友後，國際衛生參與是否會受到影響備受關注。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉28日表示，目前WHO仍在全球衛生防疫工作上擁有數量最多、議題最廣泛、歷史最悠久的各項技術性機制，透過這些機制，可在疫情早期通報、跨境風險評估與病原體樣本共享等關鍵行動中，更即時取得必要資訊，從而有助於國內公衛決策與醫療體系應變，因此仍具有高度參與價值，美國退出不代表台灣應就此放棄參與WHO、世界衛生大會(WHA)與各種WHO下的技術性機制。

廣告 廣告

林世嘉指出，理念相近國家至今仍固定在聯合國總部美國紐約或WHO總部瑞士日內瓦舉辦固定聚會，協助台灣推進參與WHO與WHA事務，台灣推案仍應持續推動。

面對美國從多邊合作轉向雙邊協議，林世嘉呼籲台灣應強化與美國的連結，例如推動定期的台美衛生政策對話、人才培訓等，爭取成為美國在亞太區域的「影響力放大器」。她說：『(原音)台灣跟美國也要深化制度性的長期政策協作，更緊密的交流來推動人才培訓、法規對話跟經驗知識的交流，大家知道我們有一個台美合作框架叫GCTF，那不只台美，日本跟澳洲也都加進來，那我們這樣子的時候能夠協助美國在亞太區域放大它的影響力，協助美國推動它重視透明、效率跟成果導向的全球衛生策略。』

林世嘉表示，在此次台美關稅談判中，台灣在學名藥及原料藥均取得輸美零關稅的成果，為雙方的醫藥供應鏈合作打下基礎；政府近期也在推動「國家藥物韌性整備計畫」，以因應全球藥品短缺、地緣政治及氣候變遷等重大風險，若能妥善利用法規、治理等關鍵優勢，將台灣打造為穩定的醫藥品供應鏈節點，則更能助力我國，成為美國全球衛生政策及醫藥品供應鏈在亞太區域的關鍵伙伴。

林世嘉強調，在全球衛生治理格局重組的重要時刻，台灣其實扮演關鍵的角色，台灣不只要參與WHO，且要將眼光放寬，做出適當的政策調整，主動接軌美國政策，推動政策及醫藥品供應鏈合作，這不僅符合台灣利益，也能在全球衛生治理快速變遷的情勢中提升台灣的戰略地位與價值。(編輯：沈鎮江)