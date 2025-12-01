參觀人數增 南美館績效評鑑出爐

台南市美術館績效評鑑報告出爐，入館人數增加，二館因改為南國美，建議重新確定南美館定位與發展方向。圖為二館。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南市美術館績效評鑑報告出爐，送交議會備查。因應二館升格為台南國家美術館，評鑑委員建議審視和重新確定南美館定位與發展方向，中長期計畫應具體回應文化部撥用二館後的整體目標設計，委員也認為應單獨列出門票收入，了解觀眾向心力，各項營收數據應詳細分類，以利分析，而南美館也出現人事管理有所違失，應檢討改進，資源開發部開發有效性宜再加強。

一一三年的入館參觀人次，共五十八萬七千餘人，比一一二年的四十五萬九千餘人增長，比起一一一年因國際大展「亞洲的地獄與幽魂」的五十八萬三千餘人也高，主因為故宮國寶展以及台灣設計展時免費入館。觀眾七成為女性，近五成為十九至四十歲，多數具有大專院校學歷，以南部地區為主，停留時間為一至三小時，近六成為參觀展覽與藝術而來，滿意度都相當高。影響其是否願意再訪，包括主題吸引力、休憩設備充足和展場人員態度良好。

廣告 廣告

委員認為主要觀眾群為青壯年女性，可再設計適合高齡者與兒童的活動和展覽，加強吸引不同年齡層，並擴大行銷範圍針對北、東部及國際觀眾推廣，並針對男性觀眾開發。

研究典藏部分，鼓勵館員針對工作經驗、研究成果進行書寫和發表，並向市府徵取更多典藏經費，確立美術館價值和館別特色，厚實館藏能量；展覽和教育部分，可從在地城市文化、國際網路、多元全人與承續韌性等面向，適度減少活動量，提升質量。因應二館移撥，評鑑委員也建議，針對停車場歸屬釐清，門票收入有限且自籌收入過度仰賴停車場收入，包括資產營運和管理，仍具持續優化空間。