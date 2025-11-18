參觀倫敦古蹟要接受「中國」檢查護照！IPAC：批評北京者前往將有安全風險

即時中心／温芸萱報導

中國計畫在倫敦塔附近建造超級大使館，面積達2萬平方公尺，將涵蓋歷史悠久的聖瑪麗格雷斯修道院遺址。據英媒指出，未來民眾參觀古蹟需接受中國官員檢查，引發主權及國安疑慮。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人裴倫德指出，遺址若受中國管控，批評北京的參觀者恐面臨安全風險。

英國倫敦再掀外交與安全爭議，中國申請在倫敦塔附近建造超大型使館，計畫引發當地政府與民間高度關注。據英媒報導，這座使館將涵蓋歷史悠久的聖瑪麗格雷斯修道院遺址（St Mary Graces），換言之，未來所有參觀者無論英國人或外國遊客，都可能需接受中國國安的檢查。

聖瑪麗格雷斯修道院源於1350年，由英王愛德華三世捐贈，歷史價值極高。若中國獲准在此設置檢查站，這將使這處遺跡受外國管控，連去參觀都得讓中國國安檢查護照。

據《自由時報》報導，中國早在2018年以2.55億英鎊購入倫敦塔附近的皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址，計畫在此興建新使館，總建築面積達2萬平方公尺，相當於48座標準籃球場，若計畫獲批，將成為歐洲最大的使館。然而，英國情報機關對此強烈反對，指出大使館鄰近金融城核心區域，周邊光纖通訊電纜密集，恐造成國家安全風險。

英國外交部與內政部官員雖已批准計畫，但最終決策將於12月10日公布。外界質疑，首相施凱爾可能與北京達成秘密協議，準備准許這項爭議工程。

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同創辦人裴倫德指出，法律層面上，愛德華三世創建的遺址一旦由中國管控，批評北京當局者前往參觀都將面臨安全疑慮。英國保守黨前黨魁、國會下議院議員史密斯則批評，這是工黨政府向中國屈服的又一案例，「這是一種令人作嘔的讓步，暴露出這個曾經驕傲的國家，如今對中國採取的卑屈且可悲的態度」。

