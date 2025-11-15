參觀整建逾百年老屋樣貌 黃敏惠：找回靈魂生命力

（中央社記者黃國芳嘉義市15日電）嘉義市政府今天辦理「嘉有木屋」第3期木造建築整建維護開幕活動，市長黃敏惠參觀170餘年楊家老屋修復後樣貌，深感將作為策展空間的老屋找回靈魂及生命力。

據嘉義市政府都發處新聞稿，透過木造建築整建維護的都市更新方式，推動「嘉有木屋」計畫，並以新舊融合理念，提供屋主、創業者、設計師、木造修復師傅一個實踐夢想的舞台。

都發處表示，「嘉有木屋」第1、2期計核定11案補助，目前部分已完成整建，並作為咖啡甜點店、餐廳、展覽空間利用，今天辦理第3期策展開幕活動，並公布第3期7案名單，未來將作為民宿、瑜珈教室、養生會館等用途。

「嘉有木屋」第2期整建的楊家老屋，於1848年建造，今天由黃敏惠與屋主一起打開大門，並進入參觀修復後的樣貌，老屋的梁柱、窗戶還完整保留原木樣貌，大廳牆壁還刻意保留日治時期被機槍掃射的彈孔痕跡。

黃敏惠接受媒體聯訪表示，老屋透過整建，導入創新設計方式，變得更有靈魂，特別是清朝就有的楊家老屋，變得更明亮、透氣及舒適感，不僅找回這棟老屋的生命力，所承載的靈魂、歷史故事也都找回來。

黃敏惠說，「嘉有木屋」每1期計畫都環環相扣，扣住人文的底蘊；嘉義有2座森林，1座是阿里山檜木森林，嘉義市因擁有6000多棟木造老屋，另1座就是嘉義市人文森林，年輕人承接整建後老屋創業發展，創造源源不絕的生命力。

隨後，黃敏惠等人一起參觀「微型木屋展」，由紙藝術家「男孩紙」許浩偉製作縮小比例「嘉有木屋」部分特色木屋，作品栩栩如生。

嘉義市都發處副處長黃世賢表示，「嘉有木屋」計畫，自2022年起推動，由屋主提出整建計畫書，內容須包含未來的回饋方式，屋主也須負擔部分整建費用；今天除公布第3期7案名單外，也包括2場展覽及3場導覽體驗活動，相關訊息可上都發處臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。（編輯：黃世雅）1141115