參觀旅展 市長行銷台南購物節

大台南國際旅展接近尾聲，市長黃偉哲（右二）到場與攤商互動。（市府提供）

記者黃文記∕歸仁報導

大台南國際旅展二十三日邁入第三天，現場買氣持續旺盛。市長黃偉哲特別到場關心展會與現場民眾互動，同時也不忘積極行銷「2025台南購物節」，鼓勵大家把握普發現金一萬元的消費契機，「留在台南、花在台南」，用最划算的方式把好禮帶回家。

市長黃偉哲表示，普發現金帶動消費市場復甦，市府希望透過購物節活動串連零售、餐飲、旅遊、伴手禮與服務業，創造更多內需動能。他也提醒民眾，今年台南購物節活動將一路延續至明年三月一日，只要完成登錄，就能參加「月月抽、壓軸抽」等多波抽獎，累積序號愈多，得獎機會越大。

廣告 廣告

同時，為配合普發政策，市府於十一月十九日至十一月二十三日推出限時優惠，凡於購物節特約商家消費滿五十元，即可享「抽獎序號四倍送」超值回饋；消費越多累計越快，中獎機會也倍數提升。

經發局長張婷媛表示，大台南國際旅展將持續至二十四日，建議民眾把握最後時段前往採買。同時，旅展現場已設置購物節登錄QR Code，無論是在服務台或攤位消費，都能立即掃碼完成登錄，不漏掉任何一次抽獎資格。

本屆台南購物節獎項豐富，包括百萬名車、知名品牌３Ｃ家電、住宿券、家用好禮及多項驚喜獎品等著幸運市民與旅客。市府呼籲民眾踴躍消費，用行動支持台南在地商家，同時將「買東西變抽好禮」的樂趣也帶回家。詳情可以上

台南購物節官網 (https://tainanshopping.tw/)查詢。