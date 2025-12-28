參訪上海動物園 林奕華：盼小貓熊明年2月抵台

第16屆台北、上海雙城論壇今（28日）下午圓滿閉幕。台北市副市長林奕華率台北團成員參訪上海動物園。林奕華表示，上海動物園會有2隻小熊貓到台灣；同時，台北動物園會有2隻黑腳企鵝到上海動物園。她希望如果一切順利，明年的2月左右就可以到台北動物園。

台北市副市長林奕華率台北團參訪上海動物園。（中天新聞）

台北市長蔣萬安原訂今年親自率團赴上海出席雙城論壇，未料日前發生北捷隨機殺人案，蔣萬安因此更改原規畫，改今天台北、上海單日往返參加主論壇開幕式，並與上海市長龔正擔任雙邊簽署交流協議的監證人；台北團改副市長林奕華領隊，昨天先行到上海參訪、出席論壇。

蔣萬安在主論壇閉幕後發表感言，3度表明繼續辦下去，並強調「越是困難、越要交流」。

林奕華在主論壇閉幕後，率台北團成員參訪上海動物園，並說明此行主要目的。

林奕華率台北團參訪上海動物園，與園方交換紀念物。（台北市政府提供）

林奕華表示，台北動物園跟上海動物園，會有2隻的小熊貓到台灣，然後有2隻黑腳企鵝會來到上海動物園。目前來說，在有關於小熊貓的部分，都還算非常的順利。台北市政府希望，如果一切順利，可以在明年的2月左右，就可以到台北動物園。

媒體好奇，2隻小貓熊到台北市動物園後，是否讓台北市民幫牠們取名？林奕華說，目前來說，兩邊動物園商談的部分是到台灣，再由台北市來命名。

媒體也問，今天參訪上海動物園的環境，是否適合黑腳企鵝？林奕華指出，其實大家也看得到，這裡的環境也都相當良好；事實上，兩邊動物園在2017年就已經簽了保育動物的一些相關的合作方案。

林奕華率台北團參訪上海動物園，與園方交換紀念物。（台北市政府提供）

林奕華說明，兩邊過去交流的方向，比較是在如何做動物保育。這次，其實兩個動物（小貓熊與黑腳企鵝）都是屬於瀕危的動物。而且這個交換，也都是在避免基因窄化。不只台北的部分在避免基因的窄化，他們（上海）這邊在黑腳企鵝方面，也是在避免基因窄化的問題，所以都是為了動物保育，這樣的工作可以讓大家互相交換。

林奕華認為，一方面跟動物園有更多可愛的動物讓大家來觀賞；一起感受那樣的快樂跟幸福；另外一個，其實最終還是為動物保育，可以做出動物園間的合作。

林奕華也對於此次上海行，提出總評。雖然行程只有2天，但規劃非常豐富。昨天一下飛機沒用餐，抓緊時間先去看市域機場聯絡線，感受他們最新的捷運。因為台北捷運的台北站有6站齊發，目前還如火如荼的在新建台北市以及附近跟新北、桃園、基隆等等城市連接的一個捷運系統。

林奕華一行參觀上海動物園的小貓熊。（台北市政府提供）

林奕華指出，接下來去了梅賽德斯奔馳文化中心考察。因為台北有小巨蛋與大蛋，所以演唱會經濟，對北市府來說，是目前非常重要的議題。再來去參訪中山醫院，落實市長在雙城論壇裡提到的AI應用在醫療系統上；如何在以人為本的醫療上，讓生命健康可以透過AI做到更好的保護。至於昨晚的晚宴也是賓主盡歡，主要在肯定過去3年交流順利，也寄望未來的交流與討論；今天上午主論壇當然就是雙方簽署2項MOU，其一水治理的部分在今年3月由副市長李四川帶團來考察；職業技能培訓交流部分，是今年7月由她率團來考察，都是未來會來繼續長久合作的部分。

林奕華透露，兩位市長中午也進行一個便餐，就是討論小貓熊與黑腳企鵝交換的計劃，希望明年能達成。

林奕華一行參觀上海動物園的黑腳企鵝。（台北市政府提供）

媒體也詢問台北市議長戴錫欽的看法。他肯定這次的交流，雖然時程相對緊湊，但充實度及紮實度，以及對於兩個城市的互惠程度，並沒有任何絲毫的折扣。戴錫欽感謝好天氣帶來的幫忙，讓台北團此次2天緊湊的行程，可以加強深化雙邊互惠跟治理的經驗交流，他也希望這樣優質的城市論壇能夠繼續舉辦下去。

至於小貓熊來台北市動物園的規劃，戴錫欽說，雙邊的動物園已經有默契，如果明年2月順利等到小貓熊，屆時再按相關法規進行，市議會也希望由市民廣泛來參與。

上海動物園的小貓熊覓食情形。（台北市政府提供）

