參訪北投焚化廠活動連結滿天飛竟是假的 環保局傻眼…報警了

網路上最近出現北投垃圾焚化廠舉辦活動訊息，許多民眾詢問後發現「是假的」。翻攝台北旅遊網

詐騙集團做壞事的手法層出不窮，現在連公家焚化廠也成為冒名目標，台北市北投焚化廠近日遭不明人士冒用名義，在網路上假借「參訪、活動報名」之名，誘導民眾填寫個人資料，北市環保局獲報後直呼「傻眼」，已正式報警處理，並全面澄清該活動與官方毫無關聯。

北市環保局指出，近期接獲民眾反映，網路上出現以「北投焚化廠」名義舉辦活動的Google報名連結，內容要求填寫個資，疑似為詐騙行為。經查證後確認，相關活動並非北投焚化廠主辦，也未經環保局授權，已第一時間報警，除防止已填寫表單的民眾持續受害，也希望進一步掌握受騙人數。

北市環保局澄清這是假表單，疑似想要騙取民眾個資。北市環保局提供

北投焚化廠同步說明，目前唯一對外辦理的活動，僅有1月31日的環境教育活動，且早在1月14日即已截止報名，並無其他任何對外受理報名或參訪活動。廠方強調，依法蒐集的活動報名資料，皆依個人資料保護法妥善管理，僅限活動用途，活動結束後即刪除，絕不另作他用。

詐騙集團疑似想騙取民眾個資，北市環保局已經主動報警處理。北市環保局提供

環保局也已要求北投焚化廠在官方網站發布澄清公告，提醒民眾切勿點擊或填寫來源不明的活動連結，以免個資外洩。如對活動真偽有疑問，建議直接致電北投焚化廠業務承辦單位查證（02-28360050轉分機103），確保自身權益。

此外，數位發展部「網路詐騙通報查詢網」也顯示，本案最早於1月15日由民眾通報疑似詐騙訊息，17日通知相關單位查證，20日確認為詐騙後，已通知Google將相關連結移除。目前已有約30名民眾通報，所幸及時下架，避免更多人誤信受害。

北投焚化廠與環保局呼籲，面對網路活動與報名資訊，務必提高警覺、多方查證，避免落入假活動真詐騙的陷阱，共同防範個資外洩風險。



