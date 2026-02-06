參訪台中精機 谷立言盛讚台美經貿「黃金時代」

立法院副院長江啟臣6日安排美國在台協會（AIT）處長谷立言深入台中精科園區，參訪台灣工具機龍頭「台中精機」。（馮惠宜攝）

立法院副院長江啟臣6日安排美國在台協會（AIT）處長谷立言深入台中精科園區，參訪台灣工具機龍頭「台中精機」。（馮惠宜攝）

為深化台美產業鏈結，立法院副院長江啟臣6日特別安排美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）深入台中精科園區，參訪台灣工具機龍頭「台中精機」。谷立言在會中盛讚台美關係已邁入「黃金時代」，並強調台中在「實體AI（Physical AI）與機器人產業具備深厚實力，將是美國推動「再工業化」不可或缺的關鍵夥伴。

谷立言指出，台美經貿關係在去年已攀上新高峰，台灣不僅成為美國第四大貿易夥伴，美國更是台灣最大的出口目的地與外資來源。他認為，雙方的經濟結合已超越傳統框架，正朝向更高層次的產業整合邁進。

江啟臣則透露，此次參訪源於多次與谷立言餐敘時提及台中的製造業實力。他強調，台中擁有精密機械、工具機及零件的完整產業鏈，這些「隱形冠軍」正是支撐台積電等半導體產業的基石，共同構成台灣的「護國群山」。谷立言對此深表認同，認為過去美方多聚焦於半導體產業，但台中的製造業實力同樣令人驚艷。

在談及未來合作時，谷立言特別點名「實體 AI」與機器人產業。他表示，實體AI需要高端的機器人與機械製造能力，而這正是台灣的強項。隨著美國推動再工業化，自動化技術的需求大幅提升，台灣的經驗將能協助美國達成自動化目標。

谷立言強調：「美方正致力於將美國與台灣的互補經濟進一步結合」。江啟臣也指出，台美在產業鏈上的互補優勢，將為雙方產業帶來最大效益，共同引領下一個新時代的合作。

面對國際局勢變化，谷立言觀察到全球供應鏈的趨勢正在轉型。他指出，過去美國企業多以「成本」為首要考量，但現在已轉向重視「安全與可靠」。他給予台灣高度評價，稱台灣是「非常可靠、非常可信的夥伴」，在建立安全供應鏈的進程中，台灣將扮演舉足輕重的角色。

此次行程不僅展現了台中在地產業的國際影響力，儘管參訪現場媒體詢問盧秀燕市長訪美及軍購預算等政治議題，谷立言與江啟臣仍將焦點鎖定在產經合作，未對此做出回應。

