參訪嘉義縣無人機研發中心 蕭美琴：達成百分之百非紅供應鏈 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／嘉義報導

副總統蕭美琴26日前往嘉義縣「亞洲無人機AI創新應用研發中心」（亞創中心）參訪，深入了解無人機產業最新技術發展與研發成果，並與產業界進行座談交流。

蕭美琴表示，面對國際地緣政治與資安情勢，政府在無人機產製與採購上，無論軍方或公部門，都必須達成「百分之百非紅供應鏈」，確保供應鏈自主與技術安全，並逐步朝向全面在台生產的目標邁進，讓台灣成為國際值得信賴的無人機合作夥伴。

廣告 廣告

本次行程由嘉義縣政府同步邀集亞洲無人機創新產業園區廠商協進會及其成員，現場展示無人機機體、系統整合、關鍵零組件及多元應用解決方案的研發成果。

蕭美琴指出，2年前曾以副總統當選人身分到訪亞創中心，如今再度前來，明顯感受到產業在技術能量與產業規模上的成長，顯示政府與產業共同投入已逐漸開花結果。

蕭美琴強調，政府將持續由行政院統籌，結合經濟部、國科會等跨部會資源，推動整合型計畫，補足技術缺口、強化產業聚落形成，並協助業者拓展國內外市場。她指出，單靠內需市場難以支撐產業長期發展，無人機產業勢必要走向國際，但在進軍全球前，仍須以國內市場作為驗證與量產的基礎。

針對產業發展環境，蕭美琴表示，無人機屬於高度競爭且技術快速演進的新興產業，除制度與法規需持續調適外，也涉及測試場域、國際認證與資安標準等多項挑戰。未來政府將透過國安會、行政院及各部會的跨部會協作機制，逐一盤點並協助排除產業發展障礙，成為業者最堅實的後盾。

蕭美琴並呼籲社會各界支持年度總預算與國防特別預算，為無人機產業的量產化與國際化奠定基礎，同時強化國人對本土產業與人才培育的認同。未來政府也將規劃相關活動，讓社會更了解無人載具在農業、防災、工業、物流等多元領域的應用價值，提升台灣科技產業的整體韌性。

蕭美琴最後指出，雖然台灣無人機產業起步較晚，但近2年已逐步與國際市場接軌，部分廠商也開始取得出口實績。她說，面對美國及其他重視非紅供應鏈的國家，政府將持續協助產業深化研發、強化國產化比例，擦亮「MIT」招牌，讓台灣無人機產業在全球供應鏈中占有一席之地。

照片來源：總統府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

韓國實境秀落腳屏東周春米探班 金鐘國吃播連喊好吃

中午來開匯／新北藍白合未明、誓言組議會黨團 陳世軒：黃國昌要讓國民黨在新北感到威脅

【文章轉載請註明出處】