參訪奇塔代拉工坊 新北榮表揚績優榮欣志工

《圖說》新北榮服處長林振生(右五) 率領志工前往奇塔代拉工坊參訪，了解庇護就業環境，並與工作人員合影交流。〈新北榮服處提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市榮民服務處為強化志工服務量能、深化對庇護就業服務的認識，昨〈20〉日辦理「114年榮欣志工參訪暨績優志工表揚」活動，由處長林振生率領志工前往宜蘭天主教靈醫會奇塔代拉工坊進行參訪，並舉行頒獎典禮，表揚五位績優榮欣志工，肯定其長期投入與無私奉獻。此次受獎者包括新進績優榮欣志工余寶桂、張德瑋；績優榮欣志工何廣忠、虞宗德；以及榮獲資深志工特殊貢獻獎的金曙秋。

《圖說》新北榮服處長林振生(左三)表揚榮欣志工余寶桂(左起)、金曙秋、張德瑋、虞宗德及何廣忠，肯定他們對榮民眷的付出與奉獻。〈新北榮服處提供〉

林振生表示，榮欣志工是榮服處最堅實的服務力量，透過穩定且持續的陪伴，使榮民眷能在地獲得即時支持。未來將持續推動教育訓練與參訪交流，並歡迎更多民眾加入志工行列，共同打造更完善、更溫暖的服務網絡。

《圖說》奇塔代拉工坊黃院長(右)向林振生介紹場域特色與職能訓練內容。〈新北榮服處提供〉

當天新北榮欣志工一行人抵達奇塔代拉工坊後，由院長黃鈺雯接待，並親自導覽庇護就業者的工作訓練流程、產品製作及支持系統。透過此次參訪，志工更深入理解庇護就業的運作方式，對弱勢支持服務也具備更完整的視野，有助提升未來服務榮民眷時的敏感度與判斷力。

《圖說》新北市榮欣志工參訪奇塔代拉工坊，實地觀摩庇護就業者的產品包裝流程與作業環境。〈新北榮服處提供〉

此外，行程亦安排前往冬山河生態綠舟及羅東林業文化園區，讓志工更認識自然生態、環境永續與林業文化。多元的觀摩內容，增進志工的專業知能與團隊凝聚力。