參訪宜蘭幸夫愛兒園 關懷育幼機構院童 卓揆：落實社會安全網2.0

行政院長卓榮泰昨（八）日前往「財團法人宜蘭縣私立佛教幸夫社會福利慈善事業基金會附設幸夫愛兒園」關懷院童生活，卓榮泰院長並強調政府的責任就是用更多力量照顧弱勢兒童，讓大家在學習過程中更平順、環境更舒適，並透過學習豐富每位小朋友的生命，進而啟發未來更多投入社會慈善事業的力量，讓國家穩定發展，邁向真正文明的社會。

行政院長卓榮泰抵達後，與行政院發言人李慧芝、衛生福利部長石崇良、社會及家庭署長周道君、宜蘭縣政府代理縣長林茂盛、財團法人宜蘭縣私立佛教幸夫社會福利慈善事業基金會附設幸夫愛兒園創辦人達觀師父及院長釋真顗在中庭合影留念，並欣賞院童們手語表演「佛陀你在哪裡」及「十修歌」。致詞結束後，卓榮泰院長致贈加菜金及禮券，院童代表也回贈院長手作新年賀卡及春聯，現場氣氛和樂溫馨。

卓榮泰院長指出，農曆春節將至，總統、副總統及行政團隊在歲末年終之際都會走訪各地，深入瞭解政府施政落實情形。前來幸夫愛兒園，感謝創辦人達觀師父及院長釋真顗師父發揮愛心，一路用心維護及經營該育兒機構，加以地方政府與志工共同協助，讓院童有一個溫暖的家和學習環境，在愛心的園地中度過童年，在更健康的環境中成長，並往更好的方向發展，成為國家優秀的人才與希望。

卓榮泰院長說，所謂「德不孤，必有鄰」，市場賣菜老闆聽聞達觀師父買菜是為了照顧小朋友，便慷慨贈與；醫生也用心為生病院童看診；同時，社會上更不乏有許多愛心人士給予關懷協助，像是「新東陽集團」便在目前所在的地點協助興建育幼院，因此該育幼院亦以「新東陽集團」創辦人麥幸夫董事長為名，感念該集團的義舉。卓院長勉勵小朋友記住這份愛的源頭，以及社會上還有更多需要幫助的民眾，未來更有能力時，也要發掘社會需求，回饋大眾，讓環境變得更好，讓國家往更公平、更文明的方向前進。

為進一步完善社會安全網，卓榮泰院長強調，行政院已核定「強化社會安全網計畫2.0（一一五-一一九年）」，預計投入八一九點六億元，協助更多需要照顧的對象和弱勢族群。卓榮泰院長感謝宜蘭縣政府長期合作與協助，期盼未來能將「幸夫愛兒園」的成功經驗擴散至其他地區，一同共好，這是政府的責任，行政團隊非常樂意以此目標繼續努力。