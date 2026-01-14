即時中心／林韋慈報導

美國總統川普於今（14）日（台灣時間）參訪密西根州一家汽車工廠時，疑因不滿一名工廠員工批評他處理已故「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffrey Edward Epstein）相關爭議的方式，喊出「戀童癖保護者」，對此，川普當場怒比中指，並疑似爆粗口。

相關影片已在網路上廣泛流傳，白宮並未否認其真實性。畫面顯示，川普當時正在參觀位於迪爾伯恩（Dearborn）的福特F-150組裝廠，站在高架步道上時，下方突然有民眾大聲叫喊，內容聽起來像是在罵「戀童癖保護者」（Pedophile protector）。川普聽見後隨即轉身，兩度以食指指向對方，並疑似以粗話回擊，離開前更直接以中指回擊。

廣告 廣告

根據《路透社》報導，從川普的嘴型判斷，他當時可能說的是「F* you」。對此，白宮聯絡室主任張振熙在發給媒體的電郵中回應表示：「一名瘋子在極度憤怒下瘋狂咒罵粗話，總統對此給出了恰當且明確的回應。」

不過，在其餘參觀行程中，福特公司多數員工仍對川普報以歡呼並表示歡迎，川普也與工人合影、握手互動。福特執行董事長比爾．福特（Bill Ford）事後受訪坦言，這起插曲令人遺憾，也讓他感到尷尬。他說：「那只是長達一小時行程中的短短六秒鐘，整體參觀其實進行得非常順利。」並補充指出，他認為川普「真的很享受這趟行程，我們也是」。





原文出處：快新聞／參訪工廠遭嗆袒護戀童癖 川普怒比中指喊「Ｆ」字回擊

更多民視新聞報導

最新／旅客嚇傻！松山車站突竄大量白煙 台鐵急封鎖電扶梯

賴清德欲赴宏都拉斯參加「親台派」總統就職典禮 傳有望過境美國本土

必須坐牢！私設繁殖場殺滯銷6貓棄中和路邊 一審遭斥泯滅人性、二審輕判7月

