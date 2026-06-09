參訪帛琉國家醫院 蕭美琴：台灣良善力量助友邦永續發展

副總統蕭美琴的「帛榮專案」於當地時間9日下午參訪帛琉國家醫院。蕭副總統表示，醫療合作一直是台帛合作的重要領域，近幾年在我衛福部、外交部的努力下，持續協助帛方導入數位醫療等相關基礎設施，並提升檢測能量。蕭副總統強調，台灣是世界良善的力量，將持續運用軟實力與技術優勢協助友邦永續發展。

副總統蕭美琴的「帛榮專案」之旅進入第4天，她於當地時間9日下午前往帛琉國家醫院(Belau National Hospital, BNH)參訪。

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帛琉國家醫院是帛琉唯一醫院，另在大島設有4間衛生所及貝里琉州設有1間衛生所提供全國醫療，現有28名醫師及118名護理人員，看診科別為一般內科、一般外科、婦科、兒科、精神科及骨科，長期仰賴菲律賓、斐濟、日本等國醫療專業人員支援。

新光醫院近20年來深耕帛琉，包括定期派遣醫護人員赴帛琉診療、協助病患轉診台灣、邀請帛琉醫事人員赴台參加訓練課程，並捐贈防疫物資與醫療器材，以具體行動實踐「榮邦計畫」中的「智慧醫療及健康產業」項目，讓帛琉人民長期感受到台灣政府及人民深厚的友誼。

蕭副總統受訪時表示，醫療合作一直是台帛合作的重要領域，尤其帛琉與台灣都共同面臨人力短缺問題，但近幾年在衛福部、外交部努力下，台灣持續協助帛方導入數位醫療新技術、建置遠距醫療等相關數位基礎設施，並提升檢測能量，對台帛合作有具體貢獻，更彰顯台灣是世界良善的力量。蕭副總統說：『(原音)不管是技術團或醫療團，台、帛之間的合作對當地居民都有具體貢獻，未來也會持續努力。相信所有台灣人都會引以為榮，因為台灣是世界良善的力量，台灣的外交是以軟實力與技術協助友邦永續發展，符合在地居民需求，與他們一起共榮發展，這也是此次「帛榮專案」的重點。』

陪同出訪的衛福部次長林靜儀補充表示，除了感謝新光醫院及其他台灣的醫療院所長期協助帛琉的醫療業務，更重要的是人才的培養，外交部有相關計畫，協助當地醫療人員到台灣再訓練。林靜儀也說明，目前發展了遠距模式，大大提升當地的醫療人員能力，對於兒科及皮膚科等某些科別的診斷，也能利用遠距方式，由台灣醫師給予臨床諮詢與建議，進而協助帛琉民眾及到帛琉工作的台灣人享有更好的醫療服務。