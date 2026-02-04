參訪新北消海山分隊 日本特搜教官分享工作熱忱

《圖說》三位資歷深厚的日本東京消防廳「第八消防方面本部」特搜隊教官參訪新北消第一大隊海山分隊。〈第一大隊提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市消防局第一大隊海山分隊於今〈4〉日接待三位資歷深厚的日本東京消防廳「第八消防方面本部」特別救助隊（特搜隊）教官參訪 。由第一大隊副大隊長郭乃嘉到場致意並接待，雙方針對化災處置、高空救援及新生訓練等核心領域展開技術對話與實戰經驗分享。

參訪行程首先安排參觀海山分隊的56化災器材車 。由於日本教官隸屬的第八方面本部具備豐富的化災處置實戰經驗，雙方針對車輛器材配置及化災防範實務進行深度交流 。隨後，日本教官更親自體驗搭乘台灣消防隊目前最高的70公尺雲梯車，從高空視角觀察新北市的都市救災環境。

廣告 廣告

《圖說》日本東京消防廳特搜隊教官車輛器材配置及化災防範實務交流。〈第一大隊提供〉

日方教官亦參與了第一大隊的新生訓練，由台方實行雙節梯高低所救出訓練項目 。日本教官全程專注觀摩，並於課後針對救援細節提供專業回饋與觀察建議。

在提問交流環節中，台灣新生請教日本教官對於「對於開始當一個消防員的新生有什麼建議？該保持怎樣的心態」的建議。

《圖說》日本教官全程專注觀摩。〈第一大隊提供〉

資歷超過23年的日本教官感性回應，「即便投身消防事業二十多年，我始終記得初任消防員時的那份救人的熱忱與初心。至今每天仍保持兢兢業業的態度。」他特別強調，消防工作除了技能的精進，「安全」才是唯一的標準，勉勵新生無論是自身或是與夥伴配合，都必須確保安全無虞，才能圓滿達成每一項救災任務。