參訪歐積電 蔡英文有信心：將成為歐洲產業升級的重要節點

蔡英文說，她對歐積電，就像台灣對台積電一樣，充滿信心。 圖：翻攝自蔡英文臉書

前總統蔡英文赴德國參與柏林自由會議並發表演說，目前仍在德國參訪中。她今（12）日表示，她前去參訪去年八月動工的歐積電（ESMC）廠區，並說，台灣是世界負責任的一員，願意分享經驗。她對歐積電充滿信心，相信這座廠區，會成為歐洲產業升級的重要節點。

蔡英文今透過臉書發文表示，AI 時代來臨，台灣不會缺席。她說，「台灣的晶片，更是全球經濟不可或缺的一部分，也讓我們在面對威脅時，增強了台灣的防禦能力。」

蔡英文指出，今天到德勒斯登，參訪去年八月動工的歐積電（ESMC）廠區聽取簡報。歐積電是台積電（TSMC）與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）共同投資的企業，台積電持股佔 70%，是當地史上規模最大的半導體投資。

蔡英文表示，由於歐洲的汽車與工業，有大量的成熟製程需求，這個廠完工後，月產能約 4萬片 12 吋晶圓，預計 2027 年啟動初步投產，在 2029 年全面量產。

蔡英文說，台灣是世界負責任的一員，不論在民主、防疫或是半導體產業的發展上，都願意分享台灣的經驗。她強調，歐積電就是重要的案例，台積電的製程與管理經驗，將能夠與在地供應鏈形成互補，她對歐積電，就像台灣對台積電一樣，充滿信心，相信這座廠區，會成為歐洲產業升級的重要節點。

蔡英文透露，她也跟歐積電的台灣工程師說，在海外要好好加油，但也不要忘記台灣，有時間記得要回台灣、在海外也要關心台灣。

