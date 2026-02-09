參訪波蘭集中營 林楚茵：《世紀血案》試圖重塑台灣的歷史記憶

林楚茵立委表示，在接近零度低溫中，她和吳沛憶委員、台灣駐波蘭大使劉永健參訪波蘭Auschwitz-Birkenau 奧斯維辛集中營。 圖：擷自林楚茵臉書粉專

[Newtalk新聞] 電影《世紀血案》翻拍1980年「林宅血案」，引發爭議。現正在波蘭參訪奧斯維辛集中營的民進黨立委林楚茵沉重的在臉書發文指出，戰後，德國選擇正視歷史，補償受害者、追究加害責任、清查並追討不當黨產，並將遺址保存為教育與紀念場域，提醒世人：悲劇不能再度重演。反觀台灣，轉型正義仍步履維艱。國民黨近日修法讓不當黨產復活、黨國「復辟」，中正紀念堂至今仍是威權崇拜的象徵。更諷刺的是，電影《世紀血案》在當事人林義雄仍在世的情況下，未經同意擅自替其發言、改寫悲劇，還夾帶中共文化滲透，試圖重塑台灣的歷史記憶。「忘記歷史的人，注定重蹈覆轍」。

林楚茵在文中表示，在接近零度低溫中，她和吳沛憶委員、台灣駐波蘭大使劉永健參訪波蘭Auschwitz-Birkenau 奧斯維辛集中營，在館方安排下，於紀念冊簽名留念，心情格外沉重。納粹曾以國家之力，在這裡系統性屠殺超過一百萬名猶太人。去年是奧斯維辛解放 80 週年，多國領袖出席紀念儀式，卻刻意不發表演說，將麥克風留給五位倖存者，讓真正的見證者親口述說歷史。

反觀台灣，轉型正義仍步履維艱。國民黨近日修法讓不當黨產復活、黨國「復辟」，中正紀念堂至今仍是威權崇拜的象徵。更諷刺的是，電影《世紀血案》在當事人林義雄仍在世的情況下，未經同意擅自替其發言、改寫悲劇，還夾帶中共文化滲透，試圖重塑台灣的歷史記憶。台灣絕不容許威權遺毒與外來極權，竄改歷史記憶、洗白國家暴力！

