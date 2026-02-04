參訪清大 李鴻源盼科研與產業結合

國民黨副主席蕭旭岑4日偕同參加「國共兩黨智庫論壇」產學界專家赴清華大學進行參訪。他相信未來像人工智慧（AI）加入醫療研發是民眾所需要的，呼籲民進黨政府不要再浪費時間在意識形態的口水，該運用兩岸溝通建立起平台優勢，為兩岸民眾謀福利。國民黨國政基金會副董事長李鴻源也說，期待兩岸把碳中和方面的科研結合在一起，並具體落實在產業上。

蕭旭岑表示，參訪清大AI中心，觀察到大陸現在用AI技術研發，已對包含阿茲海默症、帕金森氏症，甚至癌症轉移的研究有突破性的進展，更加認為這是兩岸未來一定要合作的方向。他提到，醫療安養在兩岸都是重要課題，更相信未來AI加入醫療研發是民眾所需，呼籲民進黨政府應回頭思考一下，如何運用兩岸建立溝通平台的優勢，為兩岸民眾謀福利與避免戰爭衝突，這也是國民黨未來努力的方向。

廣告 廣告

李鴻源說，以前與清大是長期的學術夥伴，也都提過一個重要議題「碳中和」與ESG，這次參觀清華碳中和研究院，大讚做得非常成功，有很多值得台灣借鑑的地方。李鴻源認為，雙方在互相認識後，接著就是如何把這方面科研成果讓大家結合在一起，更重要的是，如何具體落實在產業面上。

蕭旭岑表示，未來觀光談觀光，低碳談低碳，藉由逐漸從產學研一起深入推進，讓大家真正把兩岸產業，兩岸民眾共同福祉，慢慢結合在一起，然後慢慢的和平就來了，雖然是小小一步，但會是未來兩岸重大的里程碑。