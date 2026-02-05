即時中心／林耿郁報導

民進黨立委張雅琳、范雲等人，近期出訪澳洲展開國會交流，交換關於防範中國滲透，以及教育等多項議題。對於澳洲方面堅持讓孩子有足夠的時空間探索世界，認為「孩子狀態比學習進度重要」的理念，張雅琳不禁感嘆，「有些選擇其實是價值的問題」。

你相信嗎？近期出訪澳洲的民進黨立委范雲、張雅琳等人，與當地官員、國會議員展開多項交流；其中在觸及教育議題時，張雅琳驚嘆澳洲高中生，竟有長達30分鐘的下課時間，且小學校園裡更有「泥巴廚房」；「這兩件事放在台灣，可能會引發很多擔憂」，

廣告 廣告

但對澳洲官員、校長、老師而言，他們認為「孩子的狀態，比進度重要」；如果孩子沒有時間好好吃飯、好好動、好好玩，專注力只會越來越差，行為問題只會越來越多，也不可能好好吸收課堂的知識。因此在澳洲，「下課」是讓學習能繼續下去的必要條件。

張雅琳認為，澳洲看見「人的需求」、「人的多樣性」，讓他們關注專題導向學習，「讓孩子成為自己的主人，為自己的學習負責」；澳洲政府投資不少資源在融合教育，理由是如果班級人數高、支援人力不足的情況下，把所有孩子一次放進同一個教室，「最後承受壓力的，會是老師，也會是所有的孩子」。

快新聞／參訪澳洲教學機構 綠委張雅琳有感：教育選擇是價值問題

「泥巴廚房」提供孩子親近自然的娛樂場所與工具。（示意圖／擷取自"Early Years Direct"網站）

他山之石！張雅琳：創造力必須依賴充足時、空間

「這些對話讓我想到台灣的第一線。」張雅琳說，政府、立委常常希望推動更進步的價值或者跟上時代潮流，如AI，卻很少先問一句：前期研究做了嗎？制度準備好了嗎？資源到位了嗎？

這些交流也讓人更確定，當我們在談未來教育、談科技、談 AI，其實最不能少的，是「看起來不那麼有效率」的時間與空間；張雅琳主張「創造力無法被教出來」，只有在允許探索、發呆的環境裡才能長出來。

「當然，我不認為可以照單全收澳洲的做法」。張雅琳強調，台灣的空間、制度、期待都不一樣，但這趟交流讓人更清楚，「有些選擇其實是價值的問題」。

如果孩子的生活節奏是教育的中心，那麼慢一點、鬆一點，也許不是退步，「而是一種更成熟的前進」。



澳洲的「泥巴廚房（Mud Kitchen）」是一種風靡當地的戶外兒童遊戲設施，結合自然教育與感官體驗，讓孩子利用泥土、水、樹葉、花草和廢舊廚具「烹飪」。這類遊戲常見於幼兒園與家庭中，旨在鼓勵髒兮兮的樂趣（Messy Play），促進感覺統合發展，並從自然中學習創造力與傳承生態文化。





原文出處：快新聞／參訪澳洲教學機構 綠委張雅琳有感：教育選擇是價值問題

更多民視新聞報導

不進國會辯預算？鍾佳濱轟藍白薪水小偷 嗆黃國昌最愛「釘孤枝」

韓國會「未過關稅協定」稅率變25%！綠勸藍白別拖延：好條件恐生變

國民黨喊新監察院長要超越黨派 綠委開嗆：李鴻鈞不是你們的人？

