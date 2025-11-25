參訪猶太大屠殺紀念館 林右昌省思台灣精神

▲林右昌表示，此趟到以色列，他深深感受到台灣需要更大聲講屬於自己的故事，而不是別人的。（圖／林右昌臉書）

[NOWnews今日新聞] 近日赴以色列出訪的前民進黨秘書長林右昌昨（24）日透過社群談到，他在以色列參訪猶太大屠殺紀念館（Yad Vashem）時，看到以色列讓新兵到館內學習，了解歷史並爬梳未來，這讓他相當感動；他也反思台灣的現況，並表示，國家是靠共同的歷史記憶、價值認同，形成生命共同體，台灣需要更大聲講屬於自己的故事。

林右昌昨PO文談到參訪猶太屠殺紀念館的心得。他透露，參訪的過程中巧遇了數百名身著制服背著槍的以色列新兵，他們來紀念館學習，記住過去國家的苦難，而在未來需要他們去保衛的是什麼，這讓他當時心裡相當震撼與感動。

林右昌說，在大屠殺的照片、遺物與倖存者故事前，他們神情專注得令人難忘，整個紀念館是他們的精神教育場所，「我真實地看到，原來以色列人是這樣在教育他們的軍人與下一代」，當以色列遭遇攻擊時，以色列人不是往外逃避；相反的是，在國外的以色列人排隊搶搭飛機回國，穿上軍服拿起武器保衛國家。

林右昌反思，不管是職業軍人還是義務役士兵，台灣的軍人、下一代是否也值得一套真正屬於台灣的精神教育？內容包含歷史、戰役、捍衛者、民主價值，一個屬於2300萬人自己的「台灣精神」。

林右昌強調，國家從來不是靠口號而存在，而是靠共同的歷史記憶、共同的價值認同，形成生命共同體。此趟到以色列，他深深感受到台灣需要更大聲講屬於自己的故事，而不是別人的。

