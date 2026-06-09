參訪甘迺迪總統圖書館 鄭麗文：國民黨追求的避戰不是軟弱

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鄭麗文表示，國民黨追求的避戰不是軟弱，是對人民生命財產最負責任的承擔。（圖／取自國民黨網站）

國民黨主席鄭麗文於台北時間6月6日於波士頓造訪歷史地標約翰．甘迺迪總統圖書館暨博物館（JFK Presidential Library and Museum）。鄭麗文引用了甘迺迪總統的名言：「我們絕不因恐懼而談判，但我們絕不恐懼談判」（Let us never negotiate out of fear. But let us never fear to negotiate.）。她強調，國民黨堅持追求的「避戰」並不是軟弱，而是對人民生命財產最負責任的承擔。

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鄭麗文表示，真正的領導力，是在最緊繃的關頭依然能克制挑釁衝動、忍受內部誤解，並堅持對話、溝通與資訊透明，才能夠為台海局勢築起堅實的和平防護網，為美、中、台創造實質皆贏的歷史契機。

鄭麗文在參訪圖書館過程中，館方特別安排鄭主席參觀了圖書館常態不對外開放的七樓區域。在這個極具歷史意義的空間中，得以近距離見證甘迺迪家族當年的生活痕跡，感受到歷史傳承的厚重感。

參訪最後，館方特別在出口擺放一整片「柏林圍牆」歷史遺跡。看著這座曾經撕裂歐陸的斑駁水泥牆，鄭麗文提到，當年柏林圍牆剛倒塌的歷史時刻，自己曾在德國購買了兩小塊具有劃時代意義的圍牆碎片，而那份「歷史終將走向和解與和平」的震撼與信念，至今仍深深烙印在她的心中。

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