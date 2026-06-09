參訪紐約中華公所 鄭麗文籲秉持國父精神化干戈為玉帛

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國民黨今天(9日)發出新聞稿表示，國民黨主席鄭麗文在台北時間8日參訪紐約中華公所時，回顧中華公所成立與中華民國誕生的歷史，並呼籲全球華人應在國父孫中山「天下為公」、「博愛」的精神與胸懷之下團結起來，化干戈為玉帛，發揮四海一家的精神。她並期許海內外華人繼續在國際舞台上發揮關鍵影響力，共同為全世界帶來和平、進步與永續繁榮。

鄭麗文表示，中華公所成立於中華民國建國之前，國父孫中山在黃花崗起義前夕曾親自到中華公所演講，因此，中華公所不僅見證歷史，更實質資助辛亥革命，參與亞洲第一個民主共和國的誕生。

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談及當前國際情勢，鄭麗文指出，在世界紛爭不斷、戰火頻仍、全球人類焦慮不安的時刻，華人更應扮演關鍵的和平力量。她表示，海峽兩岸的和平穩定是兩岸同胞共同的期待，兩岸不應再自相殘殺。

鄭麗文說，台灣創造經濟奇蹟與民主和平轉型的政治奇蹟，更孕育出以台積電為代表、成為全球供應鏈核心的「護國神山群」；中國改革開放後，也創造了現代化發展的奇蹟。這些成就都證明了華人的優秀智慧，也說明兩岸華人若能以和平取代衝突、以交流化解對立，必能為世界帶來更大的穩定與貢獻。

鄭麗文強調，面對動盪的國際局勢，全球華人更應珍惜共同歷史、共同文化與共同責任，在「天下為公」與「博愛」精神下攜手合作。她期盼海內外華人一起努力，讓中華民族的智慧、善意與和平力量繼續在國際舞台上發光發熱，為兩岸和平、區域穩定與世界繁榮開創新的未來。

另外，據國民黨新聞稿指出，鄭麗文於台北時間6日於波士頓造訪約翰．甘迺迪總統圖書館暨博物館(JFK Presidential Library and Museum)，館方安排鄭麗文參觀圖書館常態不對外開放的7樓區域，讓鄭麗文得以近距離見證甘迺迪家族當年的生活痕跡。

國民黨表示，鄭麗文引用前美國總統甘迺迪的名言「我們絕不因恐懼而談判，但我們絕不恐懼談判」，強調國民黨堅持追求的「避戰」並不是軟弱，而是對人民生命財產最負責任的承擔。(編輯：宋皖媛)