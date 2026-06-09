參訪紐約中華公所 鄭麗文：兩岸不應再自相殘殺

國民黨主席鄭麗文赴美參訪。（取自鄭麗文臉書）





國民黨主席鄭麗文參訪甘迺迪總統圖書館暨博物館後，再前往紐約中華公所與僑界交流，談及兩岸與國際局勢時表示，海峽兩岸和平穩定是兩岸同胞共同期待，「兩岸不應再自相殘殺」。她認為，兩岸華人若能以和平取代衝突，以交流化解對立，必能為世界帶來更大的穩定與貢獻。

參訪中華公所 緬懷歷史記憶

鄭麗文致詞時提到，紐約中華公所成立於中華民國建國之前，黃花崗起義前夕，國父孫中山曾親赴中華公所發表演講。她表示，中華公所不僅見證歷史，也曾實際資助辛亥革命，參與亞洲第一個民主共和國誕生，「這份共同的歷史記憶，影響了我們的過去，也深刻指引著我們的未來」。

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她也指出，紐約是全球最大的多元民族大熔爐，「正因為這座城市包容並蓄，唐人街走過了血淚與歡笑的歲月，華人在此落地生根，展現了堅韌的生命力」。她表示，台灣創造經濟奇蹟與民主和平轉型的政治奇蹟，更孕育出以台積電為代表、成為全球供應鏈核心的「護國神山群」；中國改革開放後，也創造了現代化發展的奇蹟，這些成就都證明了華人的優秀智慧。

鄭麗文：全球戰火頻繁 華人應扮演關鍵和平力量

談及當前國際局勢，鄭麗文表示，在全球戰火頻仍、人心不安之際，華人更應扮演關鍵和平力量。她呼籲，全球華人應在國父孫中山「天下為公」、「博愛」的精神與胸懷下團結起來，化干戈為玉帛，發揮四海一家的精神，期許海內外華人持續在國際舞台發揮影響力，共同為世界帶來和平、進步與永續繁榮。

此外，紐約中華公所主席伍銳賢也拿出20年前鄭麗文與前總統馬英九到訪時的歷史照片。他表示，中華公所自1883年成立以來，百餘年始終堅定支持中華民國，也期許鄭麗文在新的時代裡，能以新思維推動黨務，繼續將這份堅定理念發揚光大。 （責任編輯：殷偵維）

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