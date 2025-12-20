參訪輝達以色列研發中心 林右昌：台灣應成為實體AI的驗證夥伴

民進黨前秘書長林右昌日前參訪輝達（NVIDIA）以色列研發中心。資料照。翻攝林右昌臉書。



民進黨前秘書長林右昌昨（12/19）天擔任「2025 TIA名人講堂」主講人，是他請辭後首度出席公開活動，談到自己參訪輝達（NVIDIA）以色列研發中心的歷程時，他認為，台灣要主動準備，成為整個生態系裡不可替代的重要節點、實體AI的驗證夥伴。

林右昌在演講中提到，輝達的全球Inception計畫不只是育成與投資，更是要打造AI生態系，建構「AI軍團」，陪伴新創公司一路做到變大，由此可見，「建立AI王國」是現今輝達最重要的事。

廣告 廣告

林右昌說，如果台灣變成NVIDIA生態系裡的必要節點，他有三個很重要的啟示：第一，台灣的強項在製造，如果想讓輝達海外總部為台灣帶來更大的效應，需要的是「可落地的應用場景」，如智慧城市、醫療 AI、人流分析、工業 AI、交通 AI，如此才能成為輝達用來「驗證未來」的基地。

林右昌表示，第二，台灣應該引入Inception式技術輔導、GPU credits、共同開發計畫、Taiwan×NVIDIA的聯合加速器，把新創變成輝達的國際供應鏈成員；第三，把台灣從「供應鏈角色」提升到「平台國家」，輝達在特拉維夫把人才、新創、資金、政府、學研都匯聚，如果台灣能參考這種模式，輝達的台灣海外總部就不再是增加一個外商據點，而會變成台灣下一個產業世代的動力中心。

林右昌認為，人類的未來永遠在新創產業上面，輝達的重要性不只在於晶片跑多快，而在於它讓全球新創願意「在它的土地上蓋房子」，創造一個新的人類未來。他呼籲，台灣、台北要做的不是被動等待，而是要主動做好規劃與準備，準備成為輝達生態系裡的重要節點，這樣才有機會為台灣的國力與人民幸福帶來更美好的未來。

更多太報報導

被點名台北市長活棋 林右昌：沒有參選2026的規劃與想法

北市長爭提名／吳怡農公布民調僅落後王世堅 強調最有底氣突破基本盤

林右昌訪以色列提「『我們台北』再加把勁」藏玄機？ 黨內視其2026活棋