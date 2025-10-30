參訪馬來西亞企業取經 薛兆基擘劃左楠「高科技一條龍」藍圖

薛兆基隨高雄大學參訪馬來西亞當地企業，透過跨國考察將國際產業鏈思維導入左楠發展藍圖。 圖：薛兆基/提供

[Newtalk新聞] 高雄市左營、楠梓區市議員參選人薛兆基，在初選壓力下近日隨高雄大學赴馬來西亞參訪當地企業，展現持續學習與國際視野，他透過這趟跨國考察，將國際產業鏈思維導入左楠發展藍圖，形成推動「高科技一條龍」策略的重要一步，並強調未來若有機會進入議會，將全力促成中山大學與高雄大學合併，成為吸引國際研發資源、技術轉移與創新創業的孵化器。

薛兆基此行深入吉隆坡，觀察競爭力核心價值。他指出，吉隆坡的城市效率與產業聚落佈局，展現了現代都會如何透過高效率治理與前瞻規劃，吸引並穩固國際投資。這份觀察對左楠未來承接台積電等高階半導體產業鏈時，如何優化城市治理、接軌國際標準，提供了寶貴借鏡。

參訪團重點考察Winner Food Industries Sdn. Bhd.與全球電子製造巨擘Sharp馬來西亞廠。從Winner Food的經驗中，薛兆基看見在地企業展現的韌性與創新應變能力，並思考左楠中小企業如何在產業轉型中升級；對Sharp的深度了解，尤其在技術創新、供應鏈管理與人才培育上的嚴謹要求，則為他規劃左楠高科技聚落的基礎設施與人才策略，提供高標準的參照。

薛兆基說，左營、楠梓不只是高雄的產業門戶，更是台灣高科技的未來引擎，他從海外參訪中學到的「效率」、「創新」與「永續發展」，希望能與城市有機結合，讓地方發展更具前瞻與動能。

他並強調，未來應全力促成中山大學與高雄大學的合併，藉由資源整合在左楠核心區建立頂尖大學城，進一步有效對接楠梓產業園區與科學園區的人才需求，形成從基礎科研、高階人才培育到產業應用的「一條龍」戰略，這座大學城也將成為吸引國際研發資源、技術轉移與創新創業的孵化器。

透過這項策略，左楠地區將具備三大優勢，一是穩定的人才供應；二強大的產學研發集群，吸引國際高科技公司設立研發中心；三是藉大學城的國際交流，提升左楠的全球能見度。

薛兆基表示，未來若有機會進入議會，他將把跨國參訪的經驗與大學城藍圖結合，推動相關配套措施。他指出，除了產業與教育發展外，還需要逐步改善區域生活機能，營造外籍專業人士友善的環境，並妥善規劃土地資源。薛兆基強調，努力的目標是讓左楠在國際高科技產業浪潮中找到定位，並為在地居民創造更多元的就業與發展機會。

