參謀總長曝C5ISR加速「擊殺網」建置 顧立雄：不希望台灣成為印太破口

顧立雄說，不希望台灣成為印太集體嚇阻力量裡面的破口。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 賴政府提出8年1.25兆元國防特別條例，但遭在野黨杯葛，至今仍未付委。對此，國防部長顧立雄今（11）日表示，不希望台灣成為印太集體嚇阻力量裡面的破口。參謀總長梅家樹則透露，特別預算將建置自製的「強弓」中程反戰術彈道飛彈系統，以及C5ISR系統則可以加速「擊殺網」的建置。

總統賴清德上午率副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹和三軍司令在總統府主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，呼籲立法院儘速審查1.25兆國防特別預算條例。 圖：張良一/攝

總統賴清德今天上午主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，包括：副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將、陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將全數到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持。

顧立雄秀出國防預算曲線圖，並指稱前總統蔡英文於2017年提出3557億國防預算，到2024年來到6074億，成長70.8%；賴清德則承繼對國防施政的重視，從2024年的6074億，到2025年6499億，再到2026年規劃編列8060億元，成長32.7%。

顧立雄表示，從2017年到2025年國軍勤務加給新增或調增，如果加計軍公教調薪的4次，總共27次，累計調幅達到14%；其他的23次，國防部檢視各部隊的勤務需求，調整戰鬥部隊的加給來到7次、地域加給4次、士官長專業加給1次、士官督導長主管職務加給1次，且依照各項專業勤務的特性，檢討了網路戰加給、空降特戰加給、戰航管加給、電偵加給、三軍儀隊加給，以及軍法加給等。

顧立雄指出，國軍的勤務加給必須考量各項勤務的專業性、任務的繁重程度，以及危險性等因素，分別訂定不同的發放對象跟金額。他說，齊頭式大幅調升單一的勤務加級的數額，沒有辦法合理反應國軍各項勤務專業特性，也沒辦法提供足夠的誘因，吸引官兵至勤務繁重的單位來服務，甚至會有惡化的問題。

參謀總長梅家樹說明國防特別條例的重要性 圖：張良一/攝

梅家樹則說，國軍依據「防衛固守、重層嚇阻」戰略，並有4項建軍主軸，包括：「建構不對稱戰力」、「強化防衛韌性」、「提升後備戰力」，以及「厚植國防自主的能量」。其中，「多域拒止」包括：「整合飛彈及空中防禦」、「濱海打擊」、「地面縱深作戰」等。

梅家樹指出，將籌建自製的「強弓」中程反戰術彈道飛彈系統、各型戰術與低空防空飛彈，並同時搭配整合式戰場管理系統，建構高中低層的有效攔截網，打造「台灣之盾」。他並提及，將建置低成本攻擊型無人機、自殺式無人艇，以及M109A7自走砲、海馬斯多管火箭系統等，強化濱海與地面縱深打擊能力。

在防衛韌性方面，梅家樹提及C5ISR系統，著重在籌獲「人工智慧決策支援系統」及「戰術網路情資分享套件」。他說，這可以讓國軍各級部隊，都能夠建立完整的「共同作戰圖像」，以加速「擊殺網」的建置。

梅家樹強調，美方已經在上週遞交M109A7自走砲等案的發價書（LOA）草案，並規劃3月31日前完成簽署與首期款匯付。他說，若特別條例無法及時付委審議，恐影響簽署時間，導致全案取消。

國防部長顧立雄秀出國防預算曲線圖。 圖：張良一/攝

針對國防特別條例未通過對於國軍實質戰力會影響到什麼程度，顧立雄回應表示，軍購部分國防部跟美方做過嚴密溝通，經由美方同意供售、建置不對稱戰力以及強化防衛韌性必要事項，都是攸關戰力能否形成一個有效嚇阻力量，在整個印太特別是第一島鏈國家之中，扮演最重要的樞紐角色。

顧立雄指出，如果特別條例沒有通過，他覺得嚴重削弱想要建置的戰力；美國也會認為對於自我防衛能力的建構，沒有獲得台灣民眾的支持。此外，他說，國防自主可以帶動經濟效益，初估可以帶來4000億的產值，增加9萬個工作機會。他呼籲，通過8年預算，支援迫切所需的能力建構，不希望台灣成為印太集體嚇阻力量裡面的破口。

